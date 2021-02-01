Güven Yalçın, Beşiktaş'tan Lecce'ye transfer olmak için İtalya'ya gitti!
Beşiktaş'ın Serie A ekiplerinden Lecce'ye kiraladığı Güven Yalçın, imza atmak için İtalya'ya gitti.
Beşiktaş'ta Güven Yalçın, sezonun ikinci yarısını Lecce formasıyla İtalya'da geçirecek.
Lecce, Güven Yalçın'ın İtalya'ya geldiğini duyururken genç futbolcu yeni takımının atkısıyla poz verdi.
SATIN ALMA OPSİYONU...
Sağlık kontrolünden geçecek olan Güven Yalçın'ın satın alma opsiyonunun 5 milyon euro olduğu belirtildi.
22 yaşındaki futbolcu bu sezon Beşitkaş formasıyla Süper Lig'de 13 maça çıkarken 1 gol, 1 asist üretti.
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