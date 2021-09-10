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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.09.2021 - 00:36 | Son Güncelleme:

Guus Hiddink emeklilik kararı aldı! Fenerbahçe ve Milli Takım...

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Guus Hiddink emeklilik kararı aldı! Fenerbahçe ve Milli Takım...

Bir dönem Fenerbahçe ve A Milli Takım'ı çalıştıran 74 yaşındaki teknik direktör Guus Hiddink, emekliye ayrıldığını açıkladı.

Ülkesindeki bir televizyon programında emeklilik kararı aldığını belirten Hiddink, son olarak çalıştırdığı Karayip Denizi'nin güneyinde, Venezuela'nın kuzeyinde yer alan bir ada olan Curaçao'nun milli takımında hedeflediği başarılara ulaşamaması ve son dönemde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle bu yönde bir karar aldığını belirtti.

Fenerbahçe'de 1990-1991 sezonunda, A Milli Takım'da ise 2010-2011 sezonunda görev alan Hollandalı teknik adam, kariyeri boyunca Real Madrid, Chelsea, Valencia, PSV Eindhoven gibi kulüp takımlarının yanı sıra Avustralya, Rusya, Hollanda ve Güney Kore'nin milli takımlarını çalıştırdı.

Teknik direktörlük kariyerinde 822 maça çıkan futbolcu kökenli çalıştırıcılardan Hiddink, bu karşılaşmalarda 469 galibiyet,180 beraberlik ve 173 mağlubiyet aldı.

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