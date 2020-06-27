MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGuti'ye İspanya'da büyük şok! Görevden alındı...
GeriFutbol Guti'ye İspanya'da büyük şok! Görevden alındı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 27.06.2020 - 10:27,Son Güncelleme:

Guti'ye İspanya'da büyük şok! Görevden alındı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Guti'ye İspanya'da büyük şok! Görevden alındı...
Abone Olgoogle-news

İspanya 2. Futbol Ligi (LaLiga SmartBank) kulüplerinden Union Deportiva Almeria, "Guti" lakaplı teknik direktör Jose Maria Gutierrez Hernandez'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Suudi Arabistanlı Turki El-Şeyh'in sahibi olduğu Almeria kulübünden yapılan yazılı açıklamada, normal şartlarda sezon sonunda sona erecek Guti'nin sözleşmesinin, taraflar arasında varılan anlaşmanın ardından feshedildiği bildirildi.

1. lige çıkma mücadelesi veren Almeria, 25 Haziran'da sahasında Alcorcon'a karşı oynadığı maçı 1-0 kaybetmişti.

Almeria'da Guti'nin yerine Portekizli Fernando Santos getirilirken kulübün Sportif Direktörü Mario Silva'nın da teknik heyetin başında olacağı kaydedildi.

Beşiktaş'ta bir dönem (2018-2019 sezonu) yardımcı antrenör olarak çalışan Guti, kariyerine teknik direktör olarak devam etme kararı almış; 5 Kasım 2019'da Almeria ile anlaşmıştı.

Almeria'da 21 lig ve 1 kupa maçına çıkan Guti; 9 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı.

2. ligde sezonun bitimine 7 hafta kala 56 puanı bulunan Almeria, Cadiz (62) ve Zaragoza'nın (61) ardından 3. sırada bulunuyor.

Gutiye İspanyada büyük şok Görevden alındı...

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle