Guti'den Arda Güler'e övgü: Başka bir zamandan gelmiş gibi

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Real Madrid efsanelerinden Guti, Arda’nın kendisini idol olarak göstermesinden onur duyduğunu belirtirken, "Arda Güler’in idollerinden biri olarak benim adımı söylemesi, benim için bir onurdur. Arda Güler, nesli tükenmekte olan bir oyuncu. Başka bir zamandan gelmiş bir yetenek gibi." dedi.

BELLINGHAM: ANTRENMANDA BİLE İNANILMAZ ŞEYLER YAPIYOR

Her yıl Avrupa’nın en iyi genç futbolcularına verilen Golden Boy ödülünün yaratıcısı olan Massimo Franchi, Real Madrid ve İngiltere Milli Takımı’nın yıldızı Jude Bellingham’ın Arda’nın yeteneklerine büyük hayranlık duyduğunu anlatarak, "Bellingham geçen yıl aralık ayında bana Real Madrid’in harika bir genç oyuncuya sahip olduğunu ve kendisinden daha iyi olacak potansiyelde olduğunu söylemişti. Bu genç Arda Güler’di. Bellingham’a göre Arda antrenmanda zaten inanılmaz şeyler yapıyordu ve 19 yaşına yeni girmişti." dedi.

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