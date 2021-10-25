Guti Hernandez, Türkiye'den teklif aldığını açıkladı

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Barcelona ile Real Madrid arasında oynanan ElClasico’da ve Beşiktaş - Galatasaray derbisinde sahada olmayı çok istediğini kaydeden Guti, "Zamanı bir 15 sene geri çekip, tekrardan sahalarda bulunmak isterdim. Sadece ElClasico değil, herhangi bir Real Madrid maçında oynamak isterdim şu anda. Tabii ki Beşiktaş - Galatasaray maçında da sahada olmak isterdim. Çok güzel bir hatıram var. Beşiktaş bugün kendi sahasında oynuyor ama biz Galatasaray’ın sahasında bir derbi galibiyeti kazanmıştık ve golü ben atmıştım. Hatırlıyorum hala. Burada da sahada olmak isterdim" dedi.



"BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE HAK ETTİĞİ SONUÇLARI ALAMADI"



Beşiktaş’ın çok güçlü bir takıma sahip olduğunu belirten Guti, "Ligde Beşiktaş şampiyon olabilir. Takımı çok güçlü. Maalesef Şampiyonlar Ligi’nde hak ettikleri sonuçları elde edemedi ama oyun olarak iyi. Ben takip ediyorum, seyrediyorum Şampiyonlar Ligi maçlarını. Savunmada birkaç hata yaptıkları için istedikleri sonuçları elde edemedi" ifadelerini kullandı.

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