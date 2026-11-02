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Arda Güler’in asisti Guti’yi kendinden geçirdi: 'Dahice! Daha topu ayağına almadan pozisyonu kafasında tasarlamıştı!'

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#Real Madrid#Arda Güler#Guti
Arda Güler’in asisti Guti’yi kendinden geçirdi: Dahice Daha topu ayağına almadan pozisyonu kafasında tasarlamıştı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2026 12:05

Real Madrid'in Racing Santander'i 3-0 mağlup ettiği maçta harika bir asiste imza atan Arda Güler, eflatun-beyazlıların efsane oyuncusu Guti'yi bir kez daha kendisine hayran bıraktı. Guti, milli futbolcunun yaptığı asisti daha top kendisine gelmeden kafasında tasarladığını belirterek, "Bu asist, onun olağanüstü bir oyuncu olduğunun bir başka kanıtı oldu" ifadelerini kullandı.

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Real Madrid, İspanya La Liga'nın 11. haftasında dün akşam deplasmanda karşılaştığı Racing Santander'i 3-0 yenerek ligde üst üste 4. galibiyetini aldı ve El Clasico'da mağlup ettiği lider Barcelona'yı 3 puan geriden takibini sürdürdü.

Eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 11. dakikada penaltıdan Kylian Mbappe, 21. dakikada Jude Bellingham ve 36. dakikada Yan Diomande kaydetti.

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BELLINGHAM'A HARİKA ASİST

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, 21. dakikada Mbappe'nin kendisine gönderdiği topu tek dokunuşla savunma arkasına koşu gösteren Bellingham'ın önüne gönderdi. İngiliz futbolcu kalesini terk eden kaleciyi geçerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Arda Güler bu sezonki 6. asistine imza atmış oldu.

ARDA GÜLER'İN RACING SANTANDER PERFORMANSI

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Racing Santander karşısında 67 dakika sahada kalan milli futbolcu; 6 kilit pas verdi, 2 büyük şans yarattı, yüzde 97 pas isabet oranıyla oynadı ve girdiği 5 ikili mücadelenin 3'ünü kazanma başarısı gösterdi.

Arda Güler’in asisti Guti’yi kendinden geçirdi: Dahice Daha topu ayağına almadan pozisyonu kafasında tasarlamıştı

GUTI: "ARDA, OLAĞANÜSTÜ BİR OYUNCU! DAHİCE BİR ASİST YAPTI"

Arda Güler'e olan hayranlığı sıkça dile getiren Real Madrid'in efsane oyuncularından Guti, Racing maçının ardından da milli futbolcuya övgü yağdırdı.

Şimdilerde DAZN kanalında yorumculuk yapan Guti, Arda Güler’in yaptığı asistin 'özel bir futbol zekâsının ürünü' olduğunu söyledi.

Milli futbolcunun top daha ayağına gelmeden önce Bellingham'a vereceği pası kafasında tasarladığını belirten Guti, bu özelliğin Arda Güler'i dünya futbolunda çok önemli bir noktaya taşıdığını ifade etti. Arda Güler’in tek dokunuşla savunma hatlarını aşan paslar verebilmesinin kendisini çok etkilediğini belirten Guti, bu yeteneğin kendi futbolculuk dönemindeki oyun tarzını da hatırlattığını vurguladı.

Guti'nin değerlendirmeleri şu şekilde:

"Mbappe topu ona verdiği anda, Arda Güler Bellingham’ı avantajlı duruma geçirmek için nasıl bir pas vermesi gerektiğini zaten biliyor, çünkü pozisyonu daha önce kafasında tasarlamış durumda. Özel bir futbol zekasına sahip, olağanüstü bir oyuncudan gelen dahice bir asistti."

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Arda Güler’in asisti Guti’yi kendinden geçirdi: Dahice Daha topu ayağına almadan pozisyonu kafasında tasarlamıştı

ARDA GÜLER'İN SEZON PERFORMANSI

Real Madrid formasıyla bu sezon 13. resmi maça çıkan milli futbolcu attığı 3 gol ve yaptığı 6 asistle birlikte toplamda 9 gole doğrudan katkı sağladı.

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#Real Madrid#Arda Güler#Guti

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