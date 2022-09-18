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Gustavo Henrique: "Takım arkadaşlarımdan büyük bir güven alıyorum"

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#Fenerbahçe#Alanyaspor#Gustavo Henrique
Gustavo Henrique: Takım arkadaşlarımdan büyük bir güven alıyorum
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2022 22:29

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor'u 5-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Gustavo Henrique, Diego Rossi ve Enner Valencia açıklamalar yaptı. 

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Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor'u farklı mağlup eden Fenerbahçe'de futbolcular karşılaşmayı değerlendirdi.

Milli Takım'a çağrıldığı için mutlu olduğunu kaydeden Diego Rossi, "Ülkenizin formasını giymek her oyuncu için büyük bir gururdur. Tekrar milli takıma çağrıldığım için de çok mutluyum. İyi oynadığımız ve 3 puan aldığımız için mutluyum. Oynadığımız her turnuvada, her maçı kazanmak için oynuyoruz. Doğru yoldayız." dedi.

Gol atarak takıma katkı sağladığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Gustavo Henrique, "Takım arkadaşlarımla birlikte mücadele ederken sahada onlardan büyük bir güven alıyorum. Her geçen gün buraya adapte oluyorum, birbirimize özgüven aşılıyoruz. Her geçen gün Fenerbahçe'yi hedefine ulaştırmak için çabalıyoruz. Çok mutluyum. Kızım ve ailem bana şans getiriyor. Takıma katkı sağladığım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

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Takımın hedefleri için çalıştıklarını kaydeden Enner Valencia ise "Gol attığım için mutluyum ama takıma yardımcı olduğum için tabii mutluyum. Milli aradan sonra daha da güçlü döneceğiz. Aile hayattaki en önemli şeydir. Biz de bu sene Fenerbahçe'de büyük bir aile oluşturuyoruz. Hedeflerimiz için her geçen gün çalışıyoruz." diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Alanyaspor#Gustavo Henrique

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