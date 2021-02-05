Gustavo derbide var mı? İşte, Gustavo'nun Galatasaray maçı öncesi son durumu
Gustavo derbide oynayacak mı sorusu Sarı Lacivertli taraftarların gündeminde yer almaya devam ediyor. Hatayspor deplasmanının ilk yarısında sakatlanan ve arka adale yan kısmında ödem bulunan Gustavo, doktor kontrolünde yer almaya devam ediyor. Peki, Gutsavo Fenerbahçe Galatasaray derbisinde oynayacak mı? İşte, o konu hakkında güncel bilgiler
Hürriyet Gazetesi'nden Süleyman Arat'ın edindiği bilgilere göre Fenerbahçe'nin dinamosu Luiz Gustavo'nun yarın Kadıköy’de oynanacak Galatasaray derbisine yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi.
Sarı lacivertlilerin 23. haftada deplasmanda 2-1 kazandığı Hatayspor karşılaşmasında sakatlanan Brezilyalı yıldızın arka adale yan kısmında ödem bulunuyor.
Fenerbahçe’nin dün gerçekleştirdiği antrenmana katılamayan tecrübeli futbolcuda bulunan ödemin dağılması amacıyla doktorların yoğun çaba sarf ettiği ifade edildi.
Bu sezon 21’i Süper Lig’de, 3’ü de Ziraat Türkiye Kupası’nda olmak üzere 24 karşılaşmada oynayan Gustavo, bu mücadelelerde 1 gol attı
Gustavo'nun son durumu yarın oynanacak derbi saatlerine yakın belli olacak.
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