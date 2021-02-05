Gustavo derbide var mı? İşte, Gustavo'nun Galatasaray maçı öncesi son durumu

Hürriyet Gazetesi'nden Süleyman Arat'ın edindiği bilgilere göre Fenerbahçe'nin dinamosu Luiz Gustavo'nun yarın Kadıköy’de oynanacak Galatasaray derbisine yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi.

Sarı lacivertlilerin 23. haftada deplasmanda 2-1 kazandığı Hatayspor karşılaşmasında sakatlanan Brezilyalı yıldızın arka adale yan kısmında ödem bulunuyor.

Fenerbahçe’nin dün gerçekleştirdiği antrenmana katılamayan tecrübeli futbolcuda bulunan ödemin dağılması amacıyla doktorların yoğun çaba sarf ettiği ifade edildi.

Bu sezon 21’i Süper Lig’de, 3’ü de Ziraat Türkiye Kupası’nda olmak üzere 24 karşılaşmada oynayan Gustavo, bu mücadelelerde 1 gol attı

Gustavo'nun son durumu yarın oynanacak derbi saatlerine yakın belli olacak.