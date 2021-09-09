Gustavo Assunçao kimdir, kaç yaşında? İşte Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao'nun kariyeri
Galatasaray, Gustavo Assunçao'yu kiraladı. Galatasaray Kulübü, Portekiz'in Famalicao takımından Brezilyalı orta saha oyuncusu Gustavo Assunçao'nun satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu. Bu gelişme sonrası Gustavo Assunçao'nun kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Gustavo Assunçao kimdir, kaç yaşında?
Gustavo Assunçao ve kulübü Famalicao ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldı. İşte, Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao'nun kariyeri...
GUSTAVO ASSUNÇAO KİMDİR?
Tam ismi 'Gustavo Enrique Giordano Amaro Assunção da Silva' olan Sambacı 21 yaşında.
Babası Paulo Assunçao'nun da formasını giydiği Atletico Madrid'de futbola başlayan Gustavo, 2019'da Portekiz temsilcisi Famalicao'ya transfer oldu.
21 yaşındaki orta saha oyuncusu, Portekiz 1. Futbol Ligi'nde 58 karşılaşmada forma giydi. Gustavo Assunçao, ayrıca Brezilya'nın alt yaş milli takımlarında da top koşturuyor.