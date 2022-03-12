Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Diğer Haberleri

Güreşte iki bronz madalya geldi

#Avrupa Güreş Şampiyonası#Güreş#Spor
Güreşte iki bronz madalya geldi

U23 Serbest Stil Erkekler Avrupa Güreş Şampiyonası Bulgarista'nın Plovdiv şehrinde devam ediyor. Akşam seansında yapılan final ve 3-5'lik maçlarında üç sporcu, madalya için mindere çıktı. Milli sporcular bugünü iki bronz madalya ile tamamladı.

Haberin Devamı

79 kiloda Abdulvasi Balta ve 65 kiloda Hamza Alaca bronz madalya kazandı. Şampiyonada 57 kiloda bronz madalya için mindere çıkan Yusuf Demir rakibine yenilince Avrupa 5’incisi oldu. 70 kiloda Ömer Faruk Çayır ve 97 kiloda Samet Ocak ise şampiyonayı Avrupa 7’ncisi olarak madalyasız bitiren sporcular oldu.

U23 Serbest stil Erkekler Avrupa Güreş Şampiyonası’nın son gününde yarın milli sporcular, 2 altın, 3 bronz madalya için mindere çıkacak.

ALTIN MADALYA İÇİN MÜCADELE EDECEK SPORCULAR

61 kilo finalinde Emrah Ormanoğlu, Fransız rakibi Khamzat Timurovitch Arsamerzouev karşısında altın madalya için güreşecek. 

92 kilo finalinde Feyzullah Aktürk, Alman rakibi Joshua David Philip Morodion ile altın madalya için karşılaşacak.

BRONZ MADALYA MÜCADELESİ VERECEK SPORCULAR

74 kiloda İsmet Çiftçi, repesajdan gelecek Ermeni/Avusturya galibiyle bronz madalya için mücadele edecek. 

86 kiloda Emre Çiftçi, bronz madalya için repesajdan gelecek Fransız/ Bulgar rakibi ile karşılaşacak.

125 kiloda Adil Mısırcı, İsrailli Lior Altshauler karşısında bronz madalya mücadelesi verecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Avrupa Güreş Şampiyonası#Güreş#Spor

BAKMADAN GEÇME!

Savaşın kaderi buna bağlı... Çin şimdi ne yapacak

Savaşın kaderi buna bağlı... Çin şimdi ne yapacak?

#Çin
‘Acıların Kadını’ Bergenin doktoru anlattı: Bir an olsun yüzünde umutsuzluk görmedim

‘Acıların Kadını’ Bergen'in doktoru anlattı: Bir an olsun yüzünde umutsuzluk görmedim

#Bergen
Herkesin konuştuğu ürkütücü araştırma Covid-19 beyni küçültüyor... Peki hafif geçirenler de etkileniyor mu

Herkesin konuştuğu ürkütücü araştırma! Covid-19 beyni küçültüyor... Peki hafif geçirenler de etkileniyor mu?

#Covid-19

BAKMADAN GEÇME!

Savaşın kaderi buna bağlı... Çin şimdi ne yapacak

Savaşın kaderi buna bağlı... Çin şimdi ne yapacak?

#Çin
‘Acıların Kadını’ Bergenin doktoru anlattı: Bir an olsun yüzünde umutsuzluk görmedim

‘Acıların Kadını’ Bergen'in doktoru anlattı: Bir an olsun yüzünde umutsuzluk görmedim

#Bergen
Herkesin konuştuğu ürkütücü araştırma Covid-19 beyni küçültüyor... Peki hafif geçirenler de etkileniyor mu

Herkesin konuştuğu ürkütücü araştırma! Covid-19 beyni küçültüyor... Peki hafif geçirenler de etkileniyor mu?

#Covid-19