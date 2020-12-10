Güreşte Dünya Kupası heyecanı yaşanacak
Güreşte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle katılımın az olması üzerine iptal edilen Dünya Şampiyonası'nın yerine düzenlenecek Dünya Kupası, 12 Aralık'ta Sırbistan'da başlayacak.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli güreşçiler, 12-18 Aralık tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilecek Bireysel Dünya Kupası'nın hazırlıklarını tamamladı.
Organizasyonda mindere ilk olarak grekoromen stilde mücadele eden milli güreşçiler çıkacak. Hazırlıklarını İstanbul Sarıyer Mersinli Ahmet Tesisleri'nde tamamlayan Grekoromen Milli Takımı, bugün akşam saatlerinde Sırbistan'a hareket edecek.
Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli güreşçiler şunlar:
- Grekoromen
55 kilo: Şerif Kılıç
60 kilo: Ahmet Uyar
63 kilo: Abdurrahman Altan
67 kilo: Atakan Yüksel
72 kilo: Cengiz Arslan
77 kilo: Furkan Bayrak
82 kilo: Salih Aydın
87 kilo: Doğan Göktaş
97 kilo Süleyman Demirci
130 kilo: Osman Yıldırım
- Kadınlar
50 kilo: Evin Demirhan
53 kilo: Zeynep Yetgil
55 kilo: Bediha Gün
57 kilo: Mehlika Öztürk
59 kilo: Elif Yanık
62 kilo: Cansu Aksoy
65 kilo: Aslı Demir
68 kilo: Nesrin Baş
72 kilo: Buse Tosun
76 kilo: Yasemin Adar
- Erkekler serbest stil
57 kilo: Şaban Kızıltaş
61 kilo: Recep Topal
65 kilo: Ahmet Duman
70 kilo: Haydar Yavuz
74 kilo: Fazlı Eryılmaz
79 kilo: Muhammet Nuri Kotanoğlu
86 kilo: Osman Göçen
92 kilo: Erhan Yaylacı
97 kilo: Süleyman Karadeniz
125 kilo: Oktay Güngör
Öte yandan Dünya Güreş Birliği, Dünya Kupası'na katılanlara para ödülü de verecek. Birinciler 4 bin, ikinciler 3 bin, üçüncüler ise bin 500 İsviçre frangı ödül alacak. Ayrıca takım sıralamasında ilk 3 sırayı alan takımlar ödüllendirilecek.
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