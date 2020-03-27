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DHA
Haber Giriş: 27.03.2020 - 10:25,Son Güncelleme:/

Güreşçilere corona virüsü yardım paketi

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Güreşçilere corona virüsü yardım paketi
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Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağının ardından Türkiye Güreş Federasyonu (TGF), il temsilciliklerine gönderdiği yazı ile bir yardım hareketi başlattı.

Türkiye Güreş Federasyonu’ndan il temsilciliklerine gönderilen metinde, her ilde bulunan 65 yaş üzeri güreşçiler tespit edilerek bir iletişim ağı kurulması istenildi. TGF’nin il temsilciliklerine gönderdiği metin şu şekilde:

"Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle devletimiz çok önemli kararlar almış ve uyarılarda bulunmuştur. Alınan kararlardan biri de 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağıdır. Bu bağlamda 65 yaş üzeri güreşçilerimizin de ihtiyaçlarını giderme konusunda zorluklar yaşamaması için Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, siz il temsilcilerimizden bu güreşçilerimize destek olunması konusunda hassasiyet gösterilmesini istemiştir. İlinizde bulunan 65 yaş üstü güreşçilerimizin tespit edilerek, iletişim halinde olunması ve ihtiyaçlarının sorulması, gerekirse federasyona bu konuda bilgi verilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını önemle rica ederiz."

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