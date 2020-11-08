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GeriDiğer Güreş milli takımının eski antrenörlerinden Reşit Karabacak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
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Haber Giriş: 08.11.2020 - 22:35 | Son Güncelleme:

Güreş milli takımının eski antrenörlerinden Reşit Karabacak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

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Güreş milli takımının eski antrenörlerinden Reşit Karabacak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
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Türkiye Güreş Federasyonu, milli takım eski antrenörlerinden Reşit Karabacak'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Reşit Karabacak. Güreşte Balkan, Akdeniz ve Avrupa şampiyonlukları ile dünya şampiyonalarında dereceleri bulunan, milli takım eski antrenörü, Türk güreşinin çok önemli isimlerinden biri olan Reşit Karabacak'ın Kovid-19 hastalığına yakalandığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine Allah'tan acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı

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