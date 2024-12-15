Gürcü gazetecilerden Türkiye yorumu: EURO 2024'te olduğu gibi... | Dünyanın en iyileri bizde, iki gergin maç olacak...

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2025 Eylül ayında başlayacak karşılaşmalarda hedef birinci sırayı alıp Dünya Kupası Finallerine direkt katılım sağlamak. Bu hedefi gerçekleştiremediğimiz takdirde diğer hedef ise grupta ikinci olup Play-off üzerinden finallere katılmak.

Avrupa Şampiyonası’nda zorlu rakiplerimizden olan Gürcistan, A Milli Takımımız ile aynı grupta yer alıyor. Dortmund’daki grup maçını millilerimiz 3-1 kazanmasını bilmişti. 2025 Eylül ayında başlayacak eleme müsabakaları öncesi Gürcü gazeteciler Cotne Kinkladze ve Saba Sabanadze Spor Arena’ya iddialı açıklamalarda bulundu. Türkiye- Gürcistan rövanşını, olası grup sıralamasını ve Gürcistan Milli Takımı’nın durumu hakkında konuşan gazeteciler Türk Milli Takımı’ndan övgüyle bahsetti.



Gürcü gazetecilerin açıklamaları şu şekilde:

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COTNE KINKLADZE:

“GÜRCİSTAN TÜRKİYE İLE AYNI SEVİYEDE”

Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir performans sergilediğimizi ve her rakibe karşı koyabileceğimizi gösterdiğimizi düşünüyorum. Uluslar Ligi ile iyi bir forma ulaştık ama istikrarı sağlayamadık. Uluslar Ligi Play-off’unda Ermenistan Milli takımını kesinlikle yeneceğimizi düşünüyorum çünkü şu anda Türkiye, Çek Cumhuriyeti, Ukrayna, İsveç gibi takımlarla aynı seviyede olduğumuzu söyleyebilirim.

“TÜRKİYE İLE GÜRCİSTAN İKİNCİ SIRA İÇİN MÜCADELE EDECEKTİR”

Grup olarak ilginç bir grup, zaman zaman İspanya ile karşılaşıyoruz ve onlarla oynamak mümkün. İspanya ve Hollanda hangisi gelirse grubun favorisi olur. Son sırayı Bulgaristan'ın alacağını ve Türkiye ile Gürcistan arasında 2. sıranın belirleneceğini düşünüyorum. Türkiye iç sahada daha iyi sonuçlar alıyor o yüzden Tiflis’te oynanacak maçta Gürcistan’ın 3 puan alması şart.

“YÜKSELİŞTE OLAN BİR GÜRCİSTAN TÜRKİYE’DEN RÖVANŞI ALACAKTIR”

Türkiye tecrübeli, köklü bir geçmişe sahip, iyi oyunculara sahip bir takım ama şu anda yükselişteyiz, böyle devam edersek ve istikrarı korursak ikinci sırayı alırız. Türkiye keyif veriyor ancak Avrupa Şampiyonası rövanşını Gürcistan alacaktır. Türkiye’ye başarılar diliyorum ve maçların Fair-play çerçevesinde geçmesini temenni ediyorum.

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SABA SABANADZE (Leadersport.ge):

“AVRUPA ŞAMPİYONASI’NDAKİ MAÇI ÇOK İYİ HATIRLIYORUZ”

Her iki maç da her iki takım için çok zor olacak. Türkiye bu yıl Avrupa Şampiyonası'nda Gürcistan takımını 3-1 yenmiş olsa da herkes bunun Türkler için kolay bir galibiyet olmadığını gördü. O maçı hepimiz çok iyi hatırlıyoruz. Çok tehlikeli bir takım haline dönüştü Türkiye. Vincenzo Montella'nın takımında çok iyi genç oyuncular var, özellikle Arda Güler ve Kenan Yıldız. Takımda ayrıca Hakan Çalhanoğlu gibi mükemmel bir orta saha oyuncusu var.

“KADROMUZDA DÜNYANIN EN İYİLERİ BULUNUYOR”

Eylül ayı geldiğinde Gürcistan takımının nasıl bir kadroya sahip olduğunu da göreceksiniz. Takımımızda dünyanın en iyi sol kanat oyuncularından biri olan Khvicha Kvaratskhelia, en iyi kalecilerden biri olan Giorgi Mamardashvili ve daha birçok iyi oyuncu var. Ayrıca, şampiyonadaki Türkiye-Gürcistan arasındaki maçta, son yılların en iyi Gürcü oyuncularından biri olan Otar Kiteishvili'nin sakatlığı nedeniyle oynayamadığını da dikkate almakta fayda var.

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“ÖNÜMÜZDE İKİ GERGİN MAÇ VAR”

Bu Avrupa Şampiyonası bize Gürcistan takımına karşı kazanmanın çok zor olduğunu gösterdi. Her durumda önümüzde ilginç ve gergin iki tane maç var. Biri Tiflis’te biri Türkiye’de. Sonuç ne olursa olsun çok keyifli bir grup olduğunu ve İspanya veya Hollanda’nın rahat bir şekilde gruptan birinci çıkacağını düşünüyorum. Tüm Türklere iyi şanslar diliyorum.