EuroBasket'te skandal olay! 12 Dev Adam'ın maçında Furkan Korkmaz ve kondisyonlerlere saldırı, itiraz kararı...

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A Milli Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda A Milli Erkek Basketbol Takımı, iki kez uzatmaya giden maçta Gürcistan'a 88-83 mağlup oldu.

FURKAN KORKMAZ VE ATAMAN DİSKALİFİYE OLDU

Karşılaşmanın dördüncü çeyreğinde milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz ile Duda Sanadze arasında tartışma çıktı.

Birbirinin üzerine yürüyen iki oyuncuyu takım arkadaşları güçlükle ayırdı.

Furkan Korkmaz ile Duda Sanadze arasında yaşanan gerilimin ardından her iki oyuncu da diskalifiye edildi. A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Cedi Osman'a çıkan sportmenlik dışı faul sonrasında yaptığı itiraz nedeniyle oyundan ihraç edildi.

Furkan Korkmaz, soyunma odası koridoruna gittiği sırada güvenliklerden birçok kişinin buraya koşarak yöneldiği görüldü.

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MAÇ SONU AÇIKLADI: SALDIRDILAR

Maç sonu o anları anlayan A Milli Basketbol Takımı'nın antrenörü Hakan Demir, "Furkan Korkmaz diskalfiye edildikten sonra koridor rakip takımın 2-3 oyuncu ve aynı zamanda güvenlik görevlilerinin oyuncumuz ile kondisyonerimize saldırmaları, bir kavgaya dönüşmesi olacak şey değil. Bizim açımızdan kabul edilebilecek şey değil" dedi.

ÖMER ONAN: TÜM KAMERALARI GETİRECEKLER

TBF Başkan Vekili Ömer Onan ise "Ben buradan FIBA'ya sesleniyorum, o koridordaki tüm kameraları dakika dakika bizim önümüze getirecekler. Eğer getirmeyeceklerse, biz turnuvadan çekileceğiz. Resmen yumruk yumruğa birbirimize girecektik Gürcistan polisiyle" şeklinde konuştu.

İşte Ömer Onan'ın diğer açıklamaları;

Onlar bizim önümüze kameraları getirecekler, biz de bakacağız. Tüm oyuncularımız bizim için çok değerli, biz de turnuva yaptık hiç böyle olmadı. Tüm hata FIBA'nın! Hidayet Başkan ile konuştuk. Güvenlik gelsin, belli ki korumayacaklar. Bütün kameraları getirecekler, bakalım ne olmuş. Maçta kural hatası da var. Nereden baksanız, tutulacak hiçbir tarafı yok.

KORİDORDA POLİS BİZİ KORUDUĞUNU İDDİA EDİYOR

Oynamayan oyuncular maç sonu koridorda gelip bize saldırıyor. Polis bizi koruduğunu iddia ediyor ancak bizi ittiriyorlar. Ben oyuncu oldum, hiç böyle bir şey görmedim. FIBA tamamen bu işin sorumlusu. Maçta net olarak kural hatası var. Kaptan itiraz etti, parasını da ödeyeceğiz. Bugün Litvanya maçında da kural hatası olmuş, ancak turnuvada tekrar ettirirler mi bilmiyorum. Maçtan sonra kaptan imzasını attı, süreci göreceğiz.

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MAÇ SONUCUNA İTİRAZ

Ayrıca Milli Takımımız, Furkan Korkmaz ile Duda Sanadze'nin tartışma yaşadığı pozisyonda maç saati devam ettiği için maç sonucuna itiraz etti. Furkan Korkmaz ile Sanadze'nin diskalifiye edildiği pozisyonda maç saati 4.48 kala durdurulmadı. Oyuna 4.26 dakika kaladan devam edildi.

Maç sonrası Milli Takımımız, Furkan Korkmaz ile Duda Sanadze'nin diskalifiye edildiği pozisyonda maç saati durmadığı için sonuca resmen itiraz etti.