Gürcistan zaferi Avrupa basınında: 'Kenan Yıldız, yine sen!'

A Milli Takım’ın Gürcistan zaferi İtalyan, İspanyol ve Gürcü basında yer buldu. Avrupa basını Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Merih Demiral’dan övgüyle bahsetti.

İtalya’da Tuttosport ‘Kenan Yıldız, yine sen! Juventus’tan Türkiye’ye bir sevinç daha. Juventus’un yıldızı durdurulamıyor. Gürcistan karşısında maçın kilidini sihirli bir vuruşuyla açtı’ ifadelerini kullandı.

Tuttomercato da ‘Juventus ve Inter Türkiye’yi zafere taşıdı: Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu, Gürcistan karşısında yıldızlaştı’ diye yazdı.

ARDA’NIN TÜRKİYE’Sİ PES ETMİYOR

İspanyol basını ise maçı daha çok Real Madridli Arda Güler’in üzerinden gördü.

Mundo Deportivo ‘Arda Güler’in Türkiye’si pes etmiyor’ dedi.

AS ise ‘Montella’nın takımı bambaşka bir takım gibi görünüyor. İspanya’ya karşı aldıkları yenilgiyi, Bulgaristan’ı 6-1 ve Gürcistan’ı 4-1 yenerek telafi ettiler’ ifadelerini kullandı.

Gürcü basınında ise yaşanan büyük hayal kırıklığı vurgulanırken Milli Takımımızın gücüne dikkat çekildi. Sportall ‘Tam bir felaket! Gürcistan Milli Takımı, Türkiye tarafından mahvedildi’ dedi.

FİNAL MAÇI BÖYLE KAYBEDİLMEZ!

Gürcü basınından diğer öne çıkan başlıklar şöyle:

Lelo: Gürcistan, eleme turunun kritik maçında Türkiye’ye karşı direnemeden mağlup oldu. Günümüz futbolunda en küçük takımlar bile bu kadar çaresizce yenilmiyor. ‘Final’ böyle kaybedilmez! Yeni fikirlere sahip yeni bir koça ihtiyacımız var.

Crystalsport: Tam bir fiyasko! Gürcistan Türkiye’ye yenildi.

Goal.ge: Gürcistan Türkiye’ye büyük bir farkla yenildi.

Newshub: Gürcistan son derece kritik maçta Kocaeli’de Türkiye’ye yenildi.