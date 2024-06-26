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Gürcistan - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 F Grubu Gürcistan Portekiz maçı canlı anlatım

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Gürcistan - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda EURO 2024 F Grubu Gürcistan Portekiz maçı canlı anlatım
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2024 09:51

EURO 2024'te A Milli Takımımızın da bulunduğu F Grubu'nda Gürcistan Portekiz ile karşı karşıya geliyor. Gruptan çıkma mücadelemizi etkileyecek skor taraftarlarımız tarafından yakından takip ediliyor. Arena AufSchalke Stadı’nda oynanacak maçı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Portekiz, son 16 turunu garantilemişti. Gürcistan'ın ise gruptan çıkabilmek için Portekiz karşısında mutlak galibiyet alması gerekiyor. Peki, Gürcistan - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 F Grubu Gürcistan Portekiz maçı canlı izle bilgisi...

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Avrupa Futbol Şampiyonası 2024 Grup eleme maçları üçüncü karşılaşmalar da sona eriyor. Gürcistan ve Portekiz tarihinde ikinci kez bugün karşı karşıya gelecek. Portekiz, Çekya ve Türkiye’yi mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırmayı garantiledi. Şimdi ise gözler Çekya Türkiye ve Gürcistan Portekiz maç sonucuna çevrildi. Peki, Gürcistan - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta? Gürcistan Portekiz maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

GÜRCİSTAN - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gürcistan - Portekiz maçı 26 Haziran Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

 

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