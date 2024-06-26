Gürcistan - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 F Grubu Gürcistan Portekiz maçı canlı anlatım

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Avrupa Futbol Şampiyonası 2024 Grup eleme maçları üçüncü karşılaşmalar da sona eriyor. Gürcistan ve Portekiz tarihinde ikinci kez bugün karşı karşıya gelecek. Portekiz, Çekya ve Türkiye’yi mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırmayı garantiledi. Şimdi ise gözler Çekya Türkiye ve Gürcistan Portekiz maç sonucuna çevrildi. Peki, Gürcistan - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta? Gürcistan Portekiz maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

GÜRCİSTAN - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gürcistan - Portekiz maçı 26 Haziran Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.