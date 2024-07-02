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Gürcistan Milli Takımı'na ülkesinde coşkulu karşılama! EURO 2024 Son 16'da elenmişlerdi...

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#EURO 2024#Gürcistan Milli Takımı#Avrupa Futbol Şampiyonası
Gürcistan Milli Takımına ülkesinde coşkulu karşılama EURO 2024 Son 16da elenmişlerdi...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2024 12:20

Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) son 16 turu mücadelesinde İspanya'ya mağlup olarak şampiyonaya veda eden Gürcistan Milli Futbol Takımı, buna rağmen başkent Tiflis'te coşkuyla karşılandı.

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Tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılan Gürcistan Milli Takımı, son 16 turu mücadelesinde İspanya'ya yenildikten sonra sabah ülkesine döndü.

Saat 05.00'te Tiflis Uluslararası Havaalanı önüne gelerek takımlarının uçağını bekleyen taraftarlar, takımı destekleyen sloganlar attı.

Gürcistan bayrağı açan taraftarlar, ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmanın coşkusunu, havaalanından çıkan takım otobüsünü karşılayarak yaşadı.

Gürcistan Milli Takımına ülkesinde coşkulu karşılama EURO 2024 Son 16da elenmişlerdi...

Geniş güvenlik önlemlerin alındığı alandan geçen otobüse yaklaşmaya çalışarak futbolculara "teşekkürler" sloganları atan taraftarlar, takıma desteklerini söyledikleri şarkılarla ifade etti.

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Taraftarlar, bağımsız Gürcistan'ın tarihinde Milli Futbol Takımı'nın ilk kez katıldığı şampiyonada, futbolcuların, son 16 turda yarışarak yeni bir tarih daha yazdığını belirtti.

Gürcistan Milli Takımına ülkesinde coşkulu karşılama EURO 2024 Son 16da elenmişlerdi...

Öte yandan, Gürcistan Milli Futbol Takımı'nın ülkeye dönüşü nedeniyle gece saatlerinde başkent Tiflis'te hükümetin organize ettiği etkinlikler düzenlenecek.

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#EURO 2024#Gürcistan Milli Takımı#Avrupa Futbol Şampiyonası

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