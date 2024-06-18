Gürcistan MHK Başkanı Cüneyt Çakır: Günümüzde olursak önümüzde kimse duramaz

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Gürcistan MHK Başkanı Cüneyt Çakır, Euro 2024 F Grubu'nda Türkiye'nin Gürcistan ile oynayacağı maç öncesi TRT Spor'a konuştu.

Türkiye - Gürcistan maçı hakkında konuşan Gürcistan MHK Başkanı Cüneyt Çakır, "(Maçın hakemi) Facundo Tello tanıdığım bir hakem. Ben FIFA'da da ana eğitimcilerden biriyim. Dünya Kupası'na gidecek hakemleri hazırlıyoruz, oradan tanıyorum. Onla çok vakit geçirdim. İyi ve başarılı bir hakem. Bu turnuvada görev yapan tüm hakemler başarılı. Başka kıtadan ama UEFA organizasyonunda görev yapıyor. UEFA ve CONMEBOL arasındaki anlaşma gereği bir hakem değişimi oldu." dedi.

"UMARUM BAYRAĞI EN ÜST DÜZEYDE TEMSİL EDERLER"

Euro 2024'te ülkemizi temsil eden hakemler hakkında konuşan Çakır, "Buraya katılan tüm hakemler başarılı ve hak etmiştir. Halil Umut Meler de ülkemizi temsil ediyor, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy ve Alper Ulusoy da burada. Ağabeyleri olarak gurur duyuyorum. Başarılı bir maç yönettiler. Umarım gidebildikleri yere kadar giderler. Biliyorsunuz ben bayrağı Ahmet Çakar hocamdan aldım. Benim hedefim her zaman Türk hakemliğini, Türk futbolunu en üst düzeyde temsil etmekti. Elimden geleni yaptım. Bayrağı teslim ettik. Bayrağı en üst düzeyde temsil ederler." dedi.

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"TEK DİLEĞİM GRUPTAN EL ELE BİRLİKTE ÇIKMALARI"

Tek dileğinin Türkiye ve Gürcistan birlikte gruptan çıkması olduğunu kaydeden Cüneyt Çakır, "EURO2024'te Türkiye ve Gürcistan'ın olması beni çok mutlu etti. Tatlı bir tesadüf oldu ikisinin ilk maçta karşılaşması. Tek dileğim Türkiye ve Gürcistan'ın gruptan el ele birlikte çıkması. Bizi anlatmaya gerek yok. Çünkü, günümüzde olursak ne İngiltere ne Fransa ne Almanya durabilir. Gürcistan çok uzun süredir futbola yatırım yapıyor, mütevazı ama planlı programlı bir ülke. Uzun yıllar yaptıkları yatırımın, emeklerin karşılığını somut olarak aldılar. Çok iyi bir jenerasyon yakaladılar, bizim gibi. Güzel bir maç olacak. Gürcistan'ın önemli oyuncuları var, Kvara çok önemli. Çok iyi defans yapan ve kompakt bir takım. Keyifli bir maç olacak. Tek dileğim iki takımın el ele gruptan çıkması." ifadelerini kullandı.