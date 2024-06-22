Gürcistan ile Çekya yenişemedi! Gözler Türkiye - Portekiz maçına çevrildi: Liderlik...

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EURO 2024 F Grubu'nda Gürcistan ile Çekya karşı karşıya geldi. Hamburg'da oynanan maç 1-1 sona erdi. Gürcistan'ın golünü 45+4'te penaltıdan Mikautadze atarken Çekya'nın sayısını 59'Da Patrick Schich kaydetti.

Bu sonucun ardından iki takım da turnuvada puanla tanıştı.

MAÇ TEMPOLU BAŞLADI!

F Grubu'nda Milli Takımımızın rakiplerinin karşı karşıya geldiği mücadele oldukça tempolu başladı. Çekya topa sahip olup rakip ceza alanını ablukaya alırken Gürcistan da hızlı hücumlarla rakip keleye gitti. İlk bölümde karşılıklı pozisyonlar bulundu, Gürcistan kalecisi Mamardashvili kalesinde harika kurtarışlar yaptı.

ÇEKYA GOLÜ BULDU AMA...

Çekya 22. dakikada Hlozek ile golü buldu ancak VAR incelemesinde kaleye giden topun Hlozek'in eline çarptığı işaret edildi ve gol geçerlilik kazanmadı.

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GÜRCİSTAN PENALTIDAN ÖNE GEÇTİ

Mamardashvili'nin kurtarışlarıyla maçta tuttuğu Gürcistan, 45+1'de Kashia ile kale önünde net bir gol pozisyonu yakaladı. Kaleci Stanek ayaklarıyla golü önledi.

Pozisyon bitiminde VAR incelemesi yapıldı. Kashia'ya gelen topun ceza alanı içinde Hranac'ın eline temas ettiği tespit edildi. Pozisyonu izlemeye giden hakem Siebert, penaltı noktasını işaret etti.

45+4'te topun başına geçen Mikautadze, penaltıda kaleciyi ters köşeye yatırdı ve takımını öne geçirdi.

İlk yarı 1-0 Gürcistan üstünlüğüyle tamamlandı.

LINGR İNDİRDİ SCHICK ATTI

İkinci yarı, ilk yarıya oranla daha sakin bir tempoda başladı. Çekya eştlik sayısını duran toptan buldu. Sağdan kullanılan köşe vuruşunda Lingr'ın ön direkte vurduğu kafa vuruşunda arka direğe inen topu Patrick Schick göğsüyle tamamlayıp skora dengeyi getirdi.

GÜRCİSTAN SON SANİYEDE İNANILMAZ KAÇIRDI

Maçın son anlarında Çekya rakip kalede gol ararken Gürcistan hızlı atrağa çıktı. 3'e 1 gelişen pozisyonda Süper Lig'den de tanıdığımız Saba Lobjanidze, karşı karşıya pozisyonda topu üstten auta gönderdi.

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Bu pozisyon sonrası maç sona erdi.

PORTEKİZ'İ YENERSEK LİDER ÇIKIYORUZ

Gürcistan - Çekya maçının 1-1 bitmesiyle gözler Türkiye - Portekiz maçına çevrildi. İlk maçta Gürcistan'ı yenen Milli Takımımız, Portekiz'i mağlup etmesi halinde son maçlar öncesi grubu lider tamamlamayı garantileyecek.

Maçın berabere bitmesi halinde tüm hesaplar son maçlara kalacak. Biz Portekiz'e mağlup olursak Portekiz gruptan lider çıkmayı garantileyecek.

GÜRCİSTAN 1-1 ÇEKYA

GOL: 45+4' Mikautadze (P), 59' Schick

İlk yarı sonucu: 1-0

İLK 11'LER

Gürcistan: Mamardashvili, Kverkvelia, Kashia, Dvali, Tsitaishvili, Davitashvili, Mekbavishvili, Kochorashvili, Kakabadze, Kvaratskhelia, Mikautadze.

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Çekya: Stanek, Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Provod, Soucek, Jurasek, Cerny, Hlozek, Schick.