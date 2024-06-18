Gürcistan cephesi, A Milli Takımımızdan çekiniyor: Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu harika | Buraya turist olarak gelmedik ama Türkiye de çok iyi

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EURO 2024’e grup lideri olarak katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımımız, ilk sınavını son dönemde dikkat çekici oyunuyla futbol dünyasında adından söz ettiren Gürcistan karşısında verecek.

Avrupa Şampiyonası’na ilk kez katılan rakibi karşısında sürprize yer vermek istemeyen ay-yıldızlılar, mücadeleden galibiyetle ayrılarak gruplara güzel bir başlangıç yapmak istiyor. Gürcü futbol muhabirleri, her iki ekibin galibiyet şansıyla ilgili düşüncelerini anlattı.

Gürcü meslektaşlarımızın Türkiye - Gürcistan maçına dair yorumları şu şekilde;

SABA SABANADZE (LEADERSPORT.GE):

“GÜRCİSTAN, UEFA ULUSLAR LİGİ’NDEKİ ŞANSINI İYİ KULLANDI”

Gürcistan Milli Takımı’nın başarısı öncelikle Gürcü oyuncuların artık 10-12 yıl öncesine göre çok daha iyi kulüplerde oynamasından kaynaklanıyor. Ayrıca UEFA Uluslar Ligi'nin oluşturulması bizim seviyemizdeki takımlara başarılı olma şansı verdi ve Gürcistan Milli Takımı bu şansı kullandı. Neyse ki Gürcü futbolcuların çoğu bu maçlara formda bir şekilde çıktı. Mesela Kvaratskhelia, dünyanın önde gelen kanat oyuncularından biridir. Mamardashvili, en iyi kalecilerden biri. Kiteishvili ise Avusturya Ligi’nde şampiyonluk yaşadı ve şampiyonanın en iyi oyuncularından biridir. Ayrıca takımdaki oyuncuların pek çoğu da başarılıdır.

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“TÜRKİYE’NİN TECRÜBESİ VAR, HER AÇIDAN ÇOK ZOR BİR MAÇ OLACAK”

Gürcistan’ın EURO 2024’e katılması sadece futbol için değil, ülke için de büyük bir başarıdır. Oyuncular, sonuna kadar mücadele etti ve bu da istedikleri sonucu verdi. Avrupa Şampiyonası’na gitmek tüm ülkenin büyük bir hayaliydi ve bu gerçekleşti. Her açıdan çok zor bir maç olacak. Türk Milli Takımı, büyük turnuvalarda oynama tecrübesine sahip. Takımımızın üzerindeki baskı çoktan kalktı ve zorlu bir mücadele olacak. Gürcistan Milli Takımı’ndan güçlü ataklar bekliyorum. Maçta en çok Kvaratskhelia, Chakvetadze ve Zivzivadze'nin etkili olmasını bekliyorum.

“TÜRKİYE, SON MAÇLARDA İYİ OYNAMASA DA BU BİZİ YANILTMAMALI”

Türkiye, EURO 2024’e gelmeden önce güçlü bir gruptaydı ve grupta ilk sırayı alması kolay olmadı. Vincenzo Montella; Milan, Roma ve Sevilla gibi oldukça güçlü kulüplerde çalışan deneyimli bir antrenör. Türk Milli Takımı, son maçlarda iyi oynamasa da bu bizi yanıltmamalı. Hem Montella hem de Sagnol uzun yıllar üst düzey futbol oynadı. Antrenör olarak rekabetleri ilginç olacak. Bu tür karşılaşmalarda tahminde bulunmak zordur. Türkiye, benim görüşüme göre muhtemelen küçük bir avantaja sahip olacak ancak Gürcistan Milli Takımı’na karşı zafer kazanmak kimse için kolay olmayacak. Bu maçta her türlü sonuç beklenebilir. Dortmund'da çok sayıda Türk yaşıyor ve takımınız bu avantaja sahip olacak ancak Gürcistan Milli Takımı’nın da çok sayıda taraftarı olacak.

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COTNE KINKLADZE (EUROPOP):

“GÜRCİSTAN’IN GRUPTAN ÇIKMASI İÇİN BİR ŞANSI VAR”

Oldukça uzun bir süreçti, birçok hayal kırıklığı ve zorluktan sonra sonunda EURO 2024 gemisine biz de bindik. EURO 2024’e katılmak tüm ulusun başarısıydı. Bu başarıyla beraber Gürcistan'daki taraftarların ve futbolcuların seviyesi arttı. Gürcistan, 26 Mart'taki gibi hiç bir arada olmamıştı. Herkes sokaklarda hep beraber Euro 2024’e gidişimizi kutluyordu. Çok sayıda taraftarımızla Almanya'da olacağız ve oyuncularımızı her zamanki gibi maçlara motive edeceğiz. Bence Gürcü halkının şimdi bir başka sevinci kutlaması ve Euro 2024 grubundan çıkması için bir şansı var.

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“TURİST OLARAK GELMEDİĞİMİZE VE SÜRPRİZLER SUNACAĞIMIZA EMİNİM”

Halihazırda en iyi 5 ligde oynayan çok sayıda oyuncumuz var ve dünyanın en iyi kanat oyuncularından biri olan Khvicha Kvaratskhelia'ya sahibiz. Ayrıca Mikoutadze, Mamardashvili, Kiteishvili, Chakvetadze gibi öne çıkan oyuncularımız da var. Gürcü futbolcuların seviyesi oldukça yüksek ve zaten başarıyı getiren de bu. Uzun zamandır üst düzey bir şampiyonada ya da Şampiyonlar Ligi'nde oyuncumuz yoktu. Ancak bugün onlardan birçoğuna sahibiz ve içlerinden biri Şampiyonlar Ligi'nin en iyi genç oyuncusu oldu. Mamardashvili, Kvaratskhelia, Chakvetadze, Mikoutadze... çok sayıda harika oyuncumuz var ve grupta hesaba katılması gereken bir güç olacağız. Turist olarak gelmediğimize ve size sürprizler sunacağımıza eminim.

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“MAÇIMIZ ÇOK ÇEKİŞMELİ OLACAK VE OYUNCULARIMIZ %101’İNİ VERECEK”

Willy Sagnol'un çalışmalarını kesinlikle olumlu yönde değerlendireceğim. Sagnol, tarih yazdı ve onun büyük katkısıyla ilk kez Euro'da oynayacağız. Oyun düzenini değiştirdi ve takımdaki oyuncuları birleştirdi. O iyi bir menajer ve oyuncular için psikolojik olarak doğru biri. Maçımız çok çekişmeli olacak. Büyük bir turnuvadaki ilk maçımız olacak ve oyuncularımızın %101'ini vereceğinden eminim. Açıkçası, çok daha deneyimli bir takım olduğunuz için bir avantajınız var ancak hiçbir şey garanti değil çünkü Kvaratskhelia gibi bir yıldızımız var. Bu oyuncumuz maçın kaderini her an belirleyebilir. Umarım gruptan çıkışımızı sizinle birlikte kutlarız.

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“ARDA GÜLER, HAKAN ÇALHANOĞLU VE ENES ÜNAL GİBİ HARİKA OYUNCULARA SAHİPSİNİZ”

Vincenzo Montella ile birlikte Türk Milli Takımı oldukça iyi bir takım haline geldi. Play-Off’larda oldukça ileriye gidebilecek potansiyele sahipsiniz. İyi yetenekleriniz ve oyuncularınız var. Oyuncularınız yüksek seviyede oynuyorlar. Ülkenizde harika ve yüksek seviyede bir lige sahipsiniz. Bu durumun milli takımınıza ve Avrupa Şampiyonası’ndaki mücadelenize de olumlu etkisi olacak. Ayrıca takımda Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ve Enes Ünal gibi çok beğendiğim oyuncular var. Gerçekten harika oyuncular.

DIMITRI SHARIKADZE (CRYSTALSPORT.GE):

“GÜRCÜ HALKI, GRUP AŞAMASINI GEÇECEĞİMİZE DAİR UMUT BESLİYOR”

32 yaşındayım ve Yunanistan'a karşı oynadığımız son maçta ilk kez Gürcistan'ın bir bütün olduğunu hissettim. Ülkedeki siyasi süreç Gürcü halkının sevincini gölgeledi ama bu geçiciydi. Farklı siyasi görüşlere sahip olmalarına rağmen milli takım oyuncuları birlik içindeydi. Gürcistan takımının Yunanistan karşısında galibiyet almasının ve Almanya'da oynayacak olmasının temel nedeni bu birliktelikte yatıyor. Gürcü halkı, bu başarıdan dolayı çok mutlu ve pek çok kişi Gürcistan'ın grup aşamasını geçeceğine dair umut besliyor. Bu jenerasyon Avrupalı bir zihniyete sahip, çok çalışıyor ve kendini futbola adamış durumda. Ayrıca birbirlerine saygı duyuyorlar. Milli takımda çok iyi bir atmosfer var. Bundan 10 ya da 20 yıl önce de yetenekli oyuncularımız vardı ama ilk defa bu kadar birlik içinde bir takımımız var. Başarımızın nedeni bu birlikteliktir.

“BU KADAR GÜÇLÜ OYUNCULARI DURDURMAK TÜRKİYE İÇİN ÇOK ZOR”

Teknik direktör Willy Sagnol, geçen yıl birçok hata yaptı ama çok çalıştı ve bir teknik direktör olarak kendini geliştirdi. Gürcistan ile başarıya ulaşmak için büyük bir hevesi var. Kural olarak katıdır ama milli takımda nasıl iyi bir atmosfer yaratılacağını da bilir. Mesela İspanya, Tiflis'te 7 gol attı ama Sagnol hatalarından ders aldı ve takımı ilerleme kaydetti. Giorgi Mikautadze, harika bir form yakaladı ve geçen sezon birçok gol attı. Otar Kiteishvili, en iyi dönemini yaşıyor ve Kvaratskhelia da dünyanın en iyi futbolcularından biri. Bu kadar güçlü oyuncuları durdurmak çok zor.

“FAVORİ TÜRKİYE AMA GÜRCÜ FUTBOLCULAR DAHA AZ BASKI HİSSEDİYORLAR”

Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun ve Arda Güler'in Türkiye için çok tehlikeli oyuncular olduğunu düşünüyorum. Türkiye, büyük takımlar arasında en güçlülerden biri. Türkiye favori ama Gürcü futbolcular ilk kez Euro'da oynadıkları için daha az baskı hissediyorlar.