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GÜNÜN MAÇ PROGRAMI: Bugün hangi maçlar var, ne zaman, saat kaçta? 1 Haziran kimin maçı var?

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#Günün Maç Programı#Voleybol#Futbol
GÜNÜN MAÇ PROGRAMI: Bugün hangi maçlar var, ne zaman, saat kaçta 1 Haziran kimin maçı var
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2024 17:41

Bugün hangi maçlar var? 1 Haziran Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. Şampiyonlar Ligi final maçı ile kupanın sahibi belli oluyor. Diğer taraftan da Filenin Sultanları, Milletler Ligi mücadelesine ABD etabıyla devam ediyor. Peki bugün hangi maçlar var, ne zaman, saat kaçta? 1 Haziran kimin maçı var? İşte ayrıntılar...

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Bu akşam oynanacak mücadeleler belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 69. sezonun final heyecanı yaşanacak. Alman ekibi Borussia Dortmund ile İspanyol temsilcisi Real Madrid, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nın ev sahipliğini yapacağı final müsabakasında karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları da Millet Ligi 2. haftasında Güney Kore ile mücadele edecek. Fenerbahçe Beko da Beşiktaş Emlakjet ile Play-off yarı final serisinde ikinci maça çıkacak. Peki bugün hangi maçlar var, ne zaman, saat kaçta? 1 Haziran Cumartesi kimin maçı var? İşte ayrıntılar...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

20.30 Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet play-off yarı final ikinci karşılaşması

21.00 Türkiye-Güney Kore Millet Ligi voleybol maçı

22.00 Borussia Dortmund-Real Madrid (Şampiyonlar Ligi final karşılaşması)

 

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#Günün Maç Programı#Voleybol#Futbol

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