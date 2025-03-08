Günün karşılaşmalarında tercihler İlk Yarı Sonucu’ndan yana! Misli’den Günün Şampiyon Tercihleri…

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Liverpool – Southampton: İlk Yarı Sonucu 1 (1.26 yerine 1.28)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Liverpool – Southampton mücadelesinde Misli yazarı Özkan Öztürk, karşılaşmanın ilk yarısından Liverpool’un galip ayrılacağını düşünüyor.

Misli Yazarı Özkan Öztürk’ün Yorumu

Rahat bir şekilde ligin zirvesinde olan Liverpool, hafta içi PSG deplasmanında çok zorlandı. Çok yıprandılar. Maçı kazandılar ama farklı bir mağlubiyet de gelebilirdi. Alisson, kariyer maçlarından birini oynadı. Southampton, lige veda turlarında. Son iki maçı 4-0’lık skorlarla kaybettiler. Bu deplasmanda da işleri zor. Liverpool, ilk yarıyı önde tamamlar ve ikinciyi yarıyı PSG maçını düşünerek ekonomik oynar.

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Trabzonspor – Hatayspor: İlk Yarı Sonucu 1 (1.59 yerine 1.62)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Trabzonspor – Hatayspor karşılaşmasında Misli yazarı Safa Can Konuksever, karşılaşmanın ilk yarısından Trabzonspor’un galip ayrılacağını düşünüyor.

Misli Yazarı Safa Can Konuksever’in Yorumu

Deplasmanda yine hayal kırıklığı yaşadı Trabzonspor. İç sahada bir kez daha yara sarmak istiyorlar. Bu kez ciddi eksikler var. Özellikle savunma hattındaki 4'lüden 3'ü değişecek. Mustafa Eskihellaç cezalı, diğer bek Pedro Malheiro sakat. Savic'in de sakatlık sorunu var. Banza son idmana katıldı, oynama şansı bulunuyor. Nwakaeme 1 ay yok, Cihan da 2 hafta olmayacak. Hatayspor ise deplasmanda çıktığı 11 lig maçının 9'unu kaybetti ve sadece 2 beraberlik aldı. Bamgboye cezalı, Kamil Ahmet, Diack ve Strandberg yok onlarda da. Trabzonspor'un önemli eksiklerine rağmen yine evinde reaksiyon göstermesini ve kazanmasını bekliyorum. Hatta ilk yarıdan skoru bulmaları beni şaşırtmaz.

Inter – AC Monza: İlk Yarı Sonucu 1 (1.31 yerine 1.33)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Inter – AC Monza karşılaşmasında Misli yazarı Ozan Gür, karşılaşmanın ilk yarısından Inter’in galip ayrılacağını düşünüyor.

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Misli Yazarı Ozan Gür’ün Yorumu

Inter, beklediğim gibi Feyenoord deplasmanından kazanarak döndü. Monza karşısında hata yapmadan rövanş maçına moralli çıkmaları muhtemel. Monza, 7 maçtır kazanamıyor ve ligin dibine demirlemiş durumdalar. Inter, güçlü oyunuyla seyircisi önünde oyuna tempolu başlayacaktır. Monza’nın hataya müsait savunması kolay gol bulmalarını sağlayacaktır. Önerim, ilk yarı Inter galibiyeti olacak.

*** Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

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