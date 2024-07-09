Günün En Çok Oynanan Maçları (9 Temmuz 2024)

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İspanya – Fransa Maç Sonucu 1

İddaa programı Şampiyon Oran bülteninde günün en çok tercih edilen maçı İspanya – Fransa karşılaşmasına bahis oynayan Misli üyelerinin %18’i İspanya galibiyetini tercih ediyor.

Misli Yorumcusu Müjdat Mustafa Muratoğlu’nun Tahmini

Fransa için turnuva geneli, akan oyunda üretmekte zorlanan, tutucu orta saha ile oyunu kontrol eden ama eninde sonunda kazanan bir görüntü söz konusu. İspanya ise tam tersi, özellikle Ruiz, Rodri, Nico ve Yamal üzerinden konumlanan göze hoş gelen bir futbol söz konusu. Olmo’nun da denkleme eklenmesi İspanyolları daha da tehditkar hale getirdi. Fransa onlar için gerçek bir test olacak. Ben bu maçta taraftan ziyade 2,5 üst seçeneğine gideceğim. İspanya’nın maçı yangın yerine çevirme ve Fransa’nın da geleneksel oyun yapısından uzaklaşacağını düşünüyorum. Oranı da denemeye değer.

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Arjantin – Kanada Maç Sonucu 1

Şampiyon Oran bültenindeki bir diğer öne çıkan karşılaşma Arjantin – Kanada mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %48’i Messi ve arkadaşlarının galip geleceğini düşünüyor.

Misli Yorumcusu Halil İbrahim Ağış’ın Tahmini

Copa America turnuvasının son şampiyonu olan Arjantin uluslararası alanda futbol adına gücünü toplamaya devam ediyor. Fakat çeyrek finalde işler istedikleri gibi gitmedi ve Ekvador'un son dakikalarda attığı golle penaltılara gidildi. Ancak Aston Villa kalecisi E. Martinez yaptığı 2 kritik kurtarışla takımını yarı finale taşımayı başardı. Takıma baktığımızda ise Lautaro Martinez, Copa America'nın en çok gol atan oyuncusu olarak gol krallığında takımını sırtlamaya devam ediyor. Bu karşılaşmada finale çıkabilmek adına en önemli kozu olmasını bekliyorum. Kanada ise aynı grupta güçlü rakibi karşısında kaybederek kötü bir giriş yapmıştı. Fakat bu tura kadar iyi gelmelerine rağmen güçlü rakibine karşı direnmeleri çok zor. Bu karşılaşmada kadro olarak kaliteli bir takıma sahip olan Arjantin mücadeleye hızlı giriş yaparak yıldız oyuncularının gayretleriyle ilk yarıyı önde bitirecektir.

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FK Panevezys – HJK Helsinki Maç Sonucu 2

Şampiyon Oran farkı ile bahis oynayabileceğiniz Şampiyonlar Ligi bültenindeki FK Panevezys – HJK Helsinki maçına kupon yapan Misli üyelerinin %37’si konuk ekibin galibiyetini tercih ediyor.

Misli Yorumcusu Efe Şahin’in Tahmini

Helsinki Şampiyonlar Ligi için kendi liginde oynadığı son provada 3-0 mağlup oldu fakat bu onlar için hatalarını düzeltmek için iyi bir fırsat oldu. Kalede kime görev verilmesi gerektiği hala net değil ve bu sezon 4 kalecinin de görev yapmış olması kaledeki sıkıntıyı anlatıyor. Bu sıkıntıda as kalecileri Jesse Öst’ün sakatlığı başlangıç olmuştu. Panevezys kendi liginde bu sezon çok dengesiz ve temposuz bir görüntü veriyor. Helsinki deplasmanda sonuç alıp kendi evine rahat gidecektir.

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