Günün En Çok Oynanan Maçları (9 Eylül 2024)

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Türkiye - İzlanda: Maç Sonucu 1

Misli’de “Şampiyon Oran’’ bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan günün öne çıkan maçlarından Türkiye - İzlanda mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %38’i Türkiye’nin galip gelmesini bekliyor.

Misli Yazarı Sabri Ugan’ın Tercihi: İlk Yarı 1.5 Alt

Galler maçındaki görüntüsüyle “Milli Takımımız kazanır” demenin bir mantığı yok. Üzerine “Montella nasıl bir sistemle oynatacak?” sorusunun da net bir cevabı yok. Elbette öyle bir potansiyele sahibiz ki İzlanda vız gelir tırıs gider. Mesele “Hangi Türkiye sahada olacak?” sorusuna doğru cevap verebilmekte. Duygusal tahminde bulunacaklara sözüm yok. İzmir seyircisinin desteğiyle Milli takımın kazanması şaşırtıcı olmaz. Kendi adım taraf bahsinden uzak kalıp, ilk yarı 1.5 gol altı tercihinin yanında duracağım.

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Fransa - Belçika: Maç Sonucu 1

Misli’de “Şampiyon Oran’’ bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan günün öne çıkan maçlarından Fransa - Belçika mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %37’si Fransa’nın galip geleceğini düşünüyor.

Misli Yazarı Yusuf Kenan Çalık’ın Karşılıklı Gol Var

Fransa, İtalya karşısında büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Özellikle takım oyunu konusunda sıkıntılar vardı. Savunma hataları da dikkat çekti. Belçika çok daha rahat bir maçta İsrail'i rahat geçti. Fransa telafi arayacak ancak Belçika da kolay rakip değil. İki takım da gol bulabilir.

Karadağ - Galler: Maç Sonucu 2

Misli’de “Şampiyon Oran’’ bülteninde yer alan öne çıkan maçlarından Karadağ - Galler mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %52’si Galler’in galip geleceğini düşünüyor.

Misli Yazarı Safa Can Konuksever’in Tercihi: Maç Sonucu 2

Craig Bellamy yönetimindeki Galler, bize karşı kusursuza yakın oynadı. Tek eksikleri goldü. Takım enerjileri, oyun hızları, tempoları üst seviyede. Karadağ karşısında bu kez onları kazanmaya yakın görüyorum. Galler galibiyeti bu orandan denenmeye değer.

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