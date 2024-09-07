Günün En Çok Oynanan Maçları (7 Eylül 2024)

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Almanya – Macaristan Maç Sonucu 1

Günün Şampiyon Oran bültenindeki en çok oynanan maç Almanya – Macaristan karşılaşmasına bahis yapan Misli üyelerinin %45’i ev sahibinden galibiyet bekliyor.

Misli Yorumcusu Mustafa Irgıt’ın Tahmini

Almanya'nın kendi topraklarında Euro 2024 kupasını kaldırma hayali, İspanya tarafından elenmesiyle turnuvanın çeyrek finalinde sona erdi. Çok büyük beklentiler olmadığı için Nagelsmann koltuğunda güvende kaldı. Manuel Neuer, İlkay Gündoğan, Thomas Müller ve Toni Kroos gibi kıdemli oyuncuların birkaç yıl görev yaptıktan sonra uluslararası sahneden ayrılmasıyla Alman milli takımı için yeni bir dönem başlıyor. Macaristan ise Euro 2024'ün en büyük hayal kırıklıklarından biri oldu. Büyük bir kesimin gruptan çıkmasını beklediği takım İskoçya'yı yenmesine rağmen gol farkıyla grup aşamasından elenen taraf oldu. Elemelerdeki performansları güven verici. Euro'ya giderken oynadıkları 8 maçı da kaybetmediler ve Uluslar Ligi'nde İtalya'yı epey zorladılar. Reaksiyon vermelerini bekliyorum. Karşılıklı goller izleriz.

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Hollanda – Bosna Hersek Maç Sonucu 1

Günün iddaa programındaki dikkat çeken bir Şampiyon Oranlı maç Hollanda – Bosna Hersek karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %38’i ev sahibi ekibe oynuyor.

Misli Yorumcusu Tuna Yurdakul’un Tahmini

İyi bir Euro2024 geçiren Hollanda, UEFA Uluslar Ligi’nde başlangıcı yapıyor. Bosna Hersek ise milli takımlar adına büyük bir gerileme içerisinde. Hızlı başlangıç yapmak isteyeceğini düşündüğüm Hollanda ilk yarıdan golü bulacağını düşünüyorum. İlk yarı sürpriz bir Bosna Hersek golü görmezsek ilk yarı Hollanda kazanır.

İrlanda – İngiltere Maç Sonucu 2

Günün iddaa programında yer alan ve Misli’de Türkiye’nin en yüksek oranları ile oynayabileceğiniz İrlanda – İngiltere karşılaşmasına bahis yapan Misli üyelerinin %57’si konuk takımın galibiyetine yöneliyor.

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Misli Yorumcusu Mert Artun’un Tahmini

EURO 2024 sonrası İngiltere’de TD Gareth Southgate dönemi sona erdi ve geçici olarak takımı Lee Carsley çalıştırıyor. Turnuvadaki vasat futbola rağmen finale kadar yükselmeyi başaran İngilizler, İspanya’ya yenilerek 3 yaz önce olduğu gibi kupayı finalde kaybetmiş oldu. Yeni hoca Almanya kadrosuna giremeyen Jack Grealish’i kadroya aldı, Southgate’in bankolarından Kyle Walker’ı ise çağırmadı. Kieran Trippier ise milli takımı bıraktı. Genç oyuncular Livramento, Madueke ve Morgan Gibbs-White da kadroda yer buldular. İrlanda’da ise kaptan Seamus Coleman yeniden kadroda. Sakatlık dönemini geride bırakan Brighton’ın genç forveti Evan Ferguson’un da hücum hattında oynaması bekleniyor. Haziran ayındaki hazırlık maçlarında Macaristan’ı yenip Portekiz'e kaybeden İrlanda kadro olarak rakibinin çok gerisinde. Ben yeni döneme İngilizlerin galibiyetle başlayacaklarını düşünüyorum.

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