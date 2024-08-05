Günün En Çok Oynanan Maçları (5 Ağustos 2024)

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Spartak Moskova – Krylia Sovetov: Maç Sonucu 1

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Spartak Moskova – Krylia Sovetov mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %30’u karşılaşmadan Spartak Moskova’nın galip çıkacağını düşünüyor.

Misli Yorumcusu Halil Demirkan’ın Tercihi: Ev Sahibi 1.5 Üst

Sezona teknik direktör değişikliğiyle başlayan Spartak Moskova'da göreve Dejan Stankovic getirildi. Önemli takviyelerle güçlenen Spartak Moskova, orta saha bölgesine River Plate'den yüksek bir bedel ödeyerek Ezequiel Barco'yu transfer etti. Geçtiğimiz hafta ilk maçında Khimki filelerini havalandıran Barco, iyi bir başlangıç yaptı. Sovetov ise ligdeki ilk 2 maçını kendi evinde oynamasına rağmen bu mücadelelerden mağlubiyetle ayrıldı. Ligdeki ilk deplasman maçına çıkacak olan Sovetov'un, güçlü rakibi karşısında da zorlanacağını düşünüyorum. Hafta içinde kupa mücadelesinde Dinamo Moskova'yı 3 golle geçerek rahat bir galibiyet alan Spartak Moskova'nın, yine hücumda etkili olmasını bekliyorum.

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Vejle BK – FC Nordsjaelland: 2.5 Üst

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı İzle” seçeneği bulunan Vejle BK – FC Nordsjaelland kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %30’u karşılaşmada en az 3 gol atılacağını düşünüyor.

Misli Yorumcusu Kerim Can Özdal’ın Tercihi: 2.5 Üst

Bu sezon genç ve düşük bütçeli bir kadroyla lige giriş yapan Vejle, ilk 2 haftada rakipleri karşısında skorlar üretmesine rağmen savunmada yaptıkları basit hatalar yüzünden sahadan mağlubiyetlerle ayrılıyor. Bu karşılaşmada kadro olarak kaliteli bir takıma sahip olan rakibi önünde işleri hiç kolay olmayacak. Nordsjaelland ise ilk haftada aldıkları galibiyet sonrası geçen hafta sonu konuk ettikleri Midtjylland karşısında savunmada hatalar yapıp kalesinde goller görmesine rağmen 19 yaşındaki genç golcüsü Harder'in attığı 2 golle sahadan 2-2 eşitlikle ayrılıp 1 puan almayı başardı. Ligde üst sıralar hedefi doğrultusunda etkili bir oyun ortaya koymasını beklediğim Nordsjaelland devreyi önde kapatacaktır.

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Fas OL – İspanya OL: Maç Sonucu 2

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Fas OL – İspanya OL mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %15’i karşılaşmadan İspanya OL’nin galip çıkacağını düşünüyor.

Misli Yorumcusu Halil İbrahim Ağış’ın Tercihi: İlk Yarı Sonucu 1

Olimpiyat Oyunları'nda futbol yarı final karşılaşmaları oynanacak. Fas, bu tura kadar başarılı bir şekilde geldi ama favorilerden olan İspanya karşısında işleri kolay olmayacak. Takımların kadroları U23 olarak adlandırılsa da teknik direktörlere belli sayıda 23 yaş üzeri oyuncu alma hakkı da verildiği için Fas, Achraf Hakimi ve kaleci Münir gibi isimleri de olimpiyatlara getirdi. İspanya'nın da güçlü bir kadrosu var. Tempolu bir futbol bekliyorum. 2.5 üstü bir sonuç çıkar.

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