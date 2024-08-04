Günün En Çok Oynanan Maçları (4 Ağustos 2024)

Haberin Devamı

İlandır

PSV – Feyenoord: Maç Sonucu 1

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet & Canlı İzle” seçenekleri bulunan PSV – Feyenoord mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %24’ü karşılaşmadan PSV’nin galip çıkacağını düşünüyor.

Misli Yorumcusu Sezer Kenar’ın Tercihi: İlk Yarı 1.5 Alt

Hollanda Süper Kupası’nı son 3 yılda arka arkaya kazanan PSV, seriyi devam ettirmek için sahada olacak. Bu iki ekip geçen sezonki finalde de karşılaşmış ve PSV rakibini 1-0 mağlup etmişti. Hollanda Kupası’nda tek maç üzerinden oynanan maçta ise bu sefer Feyenoord rakibini aynı skorla geçmişti. Erken gelecek bir gol maçı tetikleyebilir ve çok farklı bir senaryoda görebiliriz ama ben ilk yarıda daha kontrollü ve dengeli bir oyun bekliyorum. İlk 45 dakikada 2 gol çıkmayacak düşüncesindeyim.

Haberin Devamı

Kopenhag – Randers: 2.5 Üst

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı İzle” seçeneği bulunan Kopenhag – Randers kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %25’i karşılaşmada en az 3 gol atılacağını düşünüyor.

Misli Yorumcusu Halil İbrahim Ağış’ın Tercihi: Karşılıklı Gol Var

Bu sezona güzel bir başlangıç yapan Kopenhag ilk 2 haftada sahadan seri galibiyetlerle ayrılmayı başardı. Ayrıca Konferans Ligi 2. Eleme turunda eşleştikleri Cebelitarık ekibi Magpies karşısında 2 maçını zorlanmadan kazanan ev sahibi turu geçti. Gelecek hafta arası üst turu ilk maçında evlerinde Banik Ostrava'yla karşılaşacaklar. Randers ise bu sezona bomba gibi bir giriş yaptı. Özellikle hücum hattında etkili oyuncularıyla ilk 2 maçını kazanan konuk ekip bu karşılaşmada güçlü rakibine karşı dirençli bir futbolla sürpriz yapmak isteyecektir. Ofansif anlamda baskılı futbol sergileyen iki ekip kazanabilmek adına karşılıklı goller bulacaktır.

Haberin Devamı

KAA Gent – FCV Dender EH: Maç Sonucu 1

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet & Canlı İzle” seçenekleri bulunan KAA Gent – FCV Dender EH mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %52’si karşılaşmadan KAA Gent’in galip çıkacağını düşünüyor.

Misli Yorumcusu Halil İbrahim Ağış’ın Tercihi: İlk Yarı Sonucu 1

Gent bu sezona yeni teknik direktör Vranckhen'le giriş yaptı. İlk hafta konuk olduğu Kortrijk önünde savunmada fireler vermelerine rağmen tecrübeli kadrosuyla mücadeleyi 1-0 kazanmasını bildiler. Ayrıca Konferans Ligi 2. Eleme turunda eşleştiği Vikingur Gota karşısında iki maçı farklı kazanan ev sahibi ekip gelecek hafta arası üst turdaki ilk maçında Danimarka'da Silkeborg'un rakibi olacak. Ligin yeni ekibi olan Dender ise bu sezona düşük bütçeli kadrosuyla giriş yaptılar. Fakat ilk hafta iç sahada U.S Gilloise karşısında savunma ağırlıklı bir futbol sergileyen konuk ekip sahadan golsüz eşitlikle ayrılmayı başardı. Fakat bu zorlu maçta güçlü rakibine karşı işleri kolay olmayacak. Kadro olarak kaliteli bir takıma sahip olan Gent taraftarı önünde maça hızlı bir giriş yaparak devreyi önde kapatacaktır.

Haberin Devamı

Misli'den yeni üyelere 50 TL + 50 TL hediye! Detaylar Misli'de... Hemen üye ol!