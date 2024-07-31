Günün En Çok Oynanan Maçları (31 Temmuz 2024)

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Partizan - Dinamo Kiev: 2.5 Üst

Misli’de “Şampiyon Oran’’ bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan günün öne çıkan maçlarından Partizan - Dinamo Kiev karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %34’ü karşılaşmanın 2.5 Üst biteceğini düşünüyor.

Misli Yazarı Ozan Gür’ün Tercihi: İlk Yarı Sonucu X

İlk maçta Partizan, penaltı golü ile skor üstünlüğünü yakalamış olsa da 6-2’lik yenilgi büyük bir sürpriz sayılabilir. Partizan, bu seviyede bu skoru taşıyacak basit bir takım değil. Mutlak olarak bir reaksiyon göstermelerini bekliyorum. Bu sebeple taraf bahsinde Partizan tarafında olmayı mantıklı buluyorum. Fakat konuk ekibin ilk maçtaki skorun aksine savunmada çok daha kontrollü olması muhtemel. Konuk ekibin oyun düşüncesi ilk yarı beraberliğini kuvvetlendirecek. Öncelikli tercihim ilk yarı beraberliği olacak. Alternatif için ise önerim Partizan galibiyeti olacak.

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Banja Luka - PAOK: 2.5 Üst

Misli’de “Şampiyon Oran’’ bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan günün öne çıkan maçlarından Banja Luka - PAOK mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %34’ü karşılaşmanın 2.5 Üst şeklinde sonuçlanmasını bekliyor.

Misli Yazarı Kerim Can Özdal’ın Tercihi: KG Var

Hazırlık dönemini pek iyi geçirmeyip yeterli transfer de yapamayan PAOK'un, Banja’ya karşı ilk maçta ofansif olarak zorlanmasını bekledim ama defansif olarak zorlandılar ve 3-2 kazandılar. İç sahada yenilen 2 golle turu riske attılar ve Bosna Hersek'teki bu rövanşta iyi konsantre olmaları gerekiyor. Turu geçecek sonucu alabilirler ama ilk maçta 2 gol atan Banja’ya karşı rövanşta da kalelerini kapatmalarını zor görüyorum. KG VAR ideal duruyor.

Rigas Skola - Bodo Glimt: 2.5 Üst

Misli’de “Şampiyon Oran’’ bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan günün öne çıkan maçlarından Rigas Skola - Bodo Glimt mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %33’ü tercihini 2.5 Üst seçeneğinden yana kullanıyor.

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Misli Yazarı Görkem Tezer’in Tercihi: KG Var

Konuk ekip Bodo Glimt yerel ligde kötü sonuçlar alsa da Avrupa'da farklı bir görüntü sergiliyor. Rakibi karşısında ilk maçta evinde 4-0 gibi net bir skor elde ettiler. Ve turu büyük bir mucize olmadığı takdirde geçtiler diyebilirim. Rigas evinde daha iyi oynuyor olsalar da tur için şanslarının çok az olduğunu düşünüyorum ancak gol bulabilecek güce sahipler. İki takımın da skor bulması benim için sürpriz olmayacaktır. Önerim; KG Var tercihi.

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