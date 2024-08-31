Günün En Çok Oynanan Maçları (31 Ağustos 2024)

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Adana Demirspor - Galatasaray: Maç Sonucu 2

Misli’de “Şampiyon Oran’’ bülteninde yer alan “Türkiye’nin En Yüksek Oranları” ile yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan günün öne çıkan maçlarından Adana Demirspor - Galatasaray mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %59’u Galatasaray’ın deplasmandan 3 puanla döneceğine inanıyor.

Misli Yazarı Cengiz İzmitli’nin Tercihi: Maç Sonucu 2 ve 2.5 Üst

Süper Lig'de 2'de 2 yapan Galatasaray, aynı süreçte Young Boys'a 2 maç kaybedip ŞL'nin dışında kaldı. Hem maddi hem de manevi büyük kayıp. Adana Demirspor deplasmanına gelirken Derrick Köhn ve Wilfried Zaha takımdan ayrıldı. Sol bekte Elias Jelert izleyeceğiz gibi duruyor. Gabriel Sara da izinli, Kerem Demirbay'ı Lucas Torreira'nın partneri olarak göreceğiz... Adana Demirspor ise maddi sıkıntılarla boğuşuyor. Kasımpaşa maçında 2-0'dan 2-2'ye gelebilmeleri büyük iş. Hem de maç öncesi Edouard Michut ve Jose Rodriguez takımdan ayrılmışken... Galatasaray için moral maçı olacaktır. Adana Demirspor geri adım atan bir ekip değil. Gol sayısı yukarı çekilirken katkıları olacaktır. Okan Buruk'un da öne geçince skoru kabul edeceğini sanmıyorum. Bol gollü bir galibiyet alırlar.

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Arsenal - Brighton: Maç Sonucu 1

Misli’de “Şampiyon Oran’’ bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan günün öne çıkan maçlarından Arsenal - Brighton mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %31’i sahibinin yanında yer alıyor.

Misli Yazarı Mert Artun’un Tercihi: 2.5 Üst

İlk 2 haftayı kayıpsız geçen iki ekibin maçı. Arsenal geçen hafta geçen sezon iki maçta da yenildiği Aston Villa’yı deplasmanda yenmeyi başardı. Brighton da son dakika golüyle evinde Manchester United'ı 2-1’lik skorla geçti. Hafta içi de kupada Crawley Town’u tamamen yedeklerle oynadıkları maçta 4-0 yendiler. Arsenal’de Gabriel Jesus’un bu maçta riske edilmesi beklenmiyor. Yeni transfer Merino’da bu maçı kaçırabilir. Konuk ekipte de yeni transfer Matt O'Riley sakatlandı ve bir süre sahalardan uzak kalacak. Ferdi’nin de sakatlandı Arsenal maçında yok haberleri var. İki formda ve futbol oynamaya çalışan takımın maçında karşılıklı goller bekliyorum. Milli aradan önce güzel futbol ve en az 3 gol izleriz.

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West Ham - Manchester City: Maç Sonucu 2

Misli’de “Şampiyon Oran’’ bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan günün öne çıkan maçlarından West Ham - Manchester City mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %51’i konuk ekibin 3 puanı alacağını düşünüyor.

Misli Yazarı Gökhan Abdik’in Tercihi: Maç Sonucu 2 ve 1.5 Üst

İlk iki maçını kazanan Manchester City, West Ham deplasmanında da doğal favori. İki haftada da gol atmayı başaran ve 4 puan çıkaran West Ham United 90 dakikaya iyi başlayabilirse maça tutunabilir. Son 2 maçta rakibine gol atmayı başaran West Ham’ın bu maçta da gol bulabileceğini düşünüyorum. City’nin galibiyete yakın olduğu, iki takımın da gol sevinci yaşayacağı bir maç öngörüyorum.

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