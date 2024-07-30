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Günün En Çok Oynanan Maçları (30 Temmuz 2024)

Güncelleme Tarihi:

#İddaa#Misli#Popüler Maçlar
Günün En Çok Oynanan Maçları (30 Temmuz 2024)
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2024 13:55

Misli’de, İddaa programı içerisinde yer alan günün en çok oynanan bahislerini ve Misli yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

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Fenerbahçe – Lugano Maç Sonucu 1

Günün iddaa programı Şampiyon Oran bültenindeki en çok oynanan maç Fenerbahçe – Lugano karşılaşmasına bahis yapan Misli üyelerinin %17’si temsilcimizden galibiyet bekliyor.

Misli Yorumcusu Yusuf Kenan Çalık’ın Tahmini

Fenerbahçe, ilk maçta iyi bir oyun sergiledi ancak savunmadaki hatalar da dikkat çekti. Lugano, kalite olarak temsilcimizin çok gerisinde. Bol gollü bir Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum.

Günün En Çok Oynanan Maçları (30 Temmuz 2024)

TNS – Ferencvaros 2.5 Gol Üstü

Günün Şampiyon Oran bültenindeki bir diğer öne çıkan maç TNS – Ferencvaros mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %22’si maçta gol barajının aşılmasını bekliyor.

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Misli Yorumcusu Kerim Can Özdal’ın Tahmini

Macar ekibi Ferencvaros, evinde 5-0 kazanarak tur biletini cebine koydu. Adama Traore hat-trick yaparak yıldızlaştı. Pascal Jensen yönetiminde iyi de bir kadroları var. Galler temsilcisine karşı rövanşı da gollü bir skorla kazanmalarını bekliyorum. '2 ve 2.5 üstü' ideal.

Günün En Çok Oynanan Maçları (30 Temmuz 2024)

Klaksvik – Malmö 2.5 Gol Üstü

Şampiyonlar Ligi bültenindeki Şampiyon Oranlı maçlardan bir diğeri Klaksvik – Malmö karşılaşmasına bahis yapan Misli üyelerinin %30’u 2.5 gol üstüne yönelmiş durumda.

Misli Yorumcusu Ozan Gür’ün Tahmini

Malmö, formda görüntüsünü Klaksvik karşısında farklı kazanarak gösterdi. Ev sahibi ekip tur şansını sonuna kadar zorlayacak ofansif etkinliğe sahip. Malmö’nün cesur oyunu ilk maçta olduğu gibi gollü bir sonuç ortaya çıkarabilir. İlk maçta olduğu gibi karşılıklı gol var bahsine yönelmeyi mantıklı bir tercih olarak görüyorum.

Günün En Çok Oynanan Maçları (30 Temmuz 2024)

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#İddaa#Misli#Popüler Maçlar

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