Günün En Çok Oynanan Maçları (30 Haziran 2024)

Haberin Devamı

İlandır

İngiltere – Slovakya: Maç Sonucu 1

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan İngiltere – Slovakya mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %40’ı karşılaşmada İngiltere’nin galip geleceğini düşünüyor.

Misli Yorumcusu Özkan Öztürk’ün Tercihi: 2.5 Alt

İngiltere, futbol olarak beklentilerin çok altında kaldı. 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik aldılar. Gol yollarında da etkisiz kaldılar. Bu kadronun hakkı bu değildi. Southgate ile ilgili büyük eleştiriler var. Elindeki geniş ve kaliteli kadroyu iyi kullanamadı. Slovakya önemli bir iş başardı. Özellikle Belçika galibiyeti gruptan çıkmalarında büyük rol oynadı. Kucka, Lobotka, Duda üçlüsü çok uyumlu orta alanda. İngiltere için kolay bir maç olmayacaktır. Gollü bir maç da beklemiyorum. Futbolseverler en fazla iki gol izler.

Haberin Devamı

İspanya – Gürcistan: Maç Sonucu 1

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan İspanya – Gürcistan kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %24’ü karşılaşmada İspanya’nın galip geleceğini düşünüyor.

Misli Yorumcusu Halil Demirkan’ın Tercihi: Ev Sahibi İlk Yarı 0.5 Üst

Turnuvanın sürpriz ekiplerinden olan Gürcistan, tarihlerinde ilk kez turnuvaya katılmasına rağmen gruptan çıkmayı başardı. F grubunda mücadele eden Gürcistan, son maçta Portekiz'i mağlup etmişti. İspanya ise grupta 3/3 yaparak son 16 turuna kalan tek ekip. Hırvatistan, İtalya ve Arnavutluk'u gol yemeden mağlup eden İspanya, turnuvanın en büyük favorilerinden. İspanya ve Gürcistan, EURO 2024 eleme grubunda karşı karşıya gelmişlerdi. Bu karşılaşmaları 1-7 ve 3-1 kazanan İspanya, rakibine yine şans tanımayacaktır. Gürcistan adına takımın önemli ismi olan orta saha oyuncusu Mekvabishvili, sarı kart cezası sebebiyle bu mücadelede şans bulamayacak. İspanya'da ise önemli eksik bulunmuyor. İyi bir organizasyona sahip olan İspanya'nın, mücadeleye baskılı başlayacağını ve skor avantajını elde edeceğini düşünüyorum.

Haberin Devamı

Atletico Mineiro – Goianiense: Maç Sonucu 1

Misli’de “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Atletico Mineiro – Goianiense mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %35’i karşılaşmada Atletico Mineiro’nun galip geleceğini düşünüyor.

Misli Yorumcusu Safa Konuksever’in Tercihi: 2.5 Üst

12 haftalık periyotta Goianiense sadece 2 galibiyet alabildi. Son 2 maçtan ise beraberlikle ayrıldılar. Mineiro ise geçen hafta deplasmandaki Internacional galibiyetiyle moral buldu. Ev sahibi avantajlı fakat bu maçta bol gol izleriz diye düşünüyorum.

Haberin Devamı

Misli'den yeni üyelere 50 TL + 50 TL hediye! Detaylar Misli'de... Hemen üye ol!