Günün En Çok Oynanan Maçları (3 Temmuz 2024)

Haberin Devamı

İlandır

Sandefjord – Tromso 2.5 Gol Üstü

İddaa programı Şampiyon Oran bülteninde günün en çok tercih edilen maçı Sandefjord – Tromso karşılaşmasına bahis yapan Misli üyelerinin %14’ü gollü bir mücadele beklentisinde.

Misli Yorumcusu Efe Şahin’in Tahmini

Tromsö’nün ara dönüşünde Molde ile oynamış olması onlar adına büyük bir şanssızlık olsa da oynadıkları oyun hiç de fena değil. Sandefjord savunmasında sıkıntılar sürse de hücumda da bir o kadar etkililer. Her iki takımdan da gol beklediğim bir maç.

Cuiaba – Botafogo RJ Maç Sonucu 2

Brezilya Serie A bülteninde günün dikkat çeken maçlarından Cuiaba – Botafogo karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %19’u konuk ekibin galibiyetine oynuyor.

Haberin Devamı

Misli Yorumcusu Mesut Aydın Kale’nin Tahmini

Lige kötü bir başlangıç yapsa da son haftalarda toparlayan Cuiaba 5 maçtır kaybetmezken, 3 maçtır sahadan beraberlikle ayrılıyor. Zirve mücadelesindeki konuk ekip Botafogo, son hafta sahadan beraberlikle ayrılsa da zirveden sadece 3 puan uzaklıkta. Hücum gücü olarak diğer takımlara göre skor üretmekte zorlanmayan Botafogo'yu kazanmaya yakın görsem de önerim taraf bahsi yerine deplasman 1.5 gol üstü olacak.

Bragantino – Goianiense Maç Sonucu 1

Şampiyon Oran bülteninde gecenin bir diğer dikkat çeken maçı Bragantino – Goianiense karşılaşmasına bahis oynayan Misli üyelerinin %32’si ev sahibi ekibin mücadeleyi kazanmasını bekliyor.

Misli Yorumcusu Safa Can Konuksever’in Tahmini

Bragantino dış sahada sorunlu bir ekip. Ancak evinde oynadığı 6 lig mücadelesinin sadece 1'ini kaybettiler. 4'ünü kazandılar. Konuk takım ise 3 haftadır beraberlikle sahadan ayrılıyor. Yüksek oran arayanlar bu karşılaşmada beraberlik bahsini tercih edebilir. 2.5 Üst ise daha banko diyebiliriz.

Haberin Devamı

Misli'den yeni üyelere 50 TL + 50 TL hediye! Detaylar Misli'de... Hemen üye ol!