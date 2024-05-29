Günün En Çok Oynanan Maçları (29 Mayıs 2024)

Haberin Devamı

İlandır

Olympiacos - Fiorentina: Maç Sonucu 1

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Olympiacos – Fiorentina mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %20’si karşılaşmada Olympiacos’un galip geleceğini düşünüyor.

Misli Yorumcusu Aykut Aydın’ın Tercihi: Karşılıklı Gol Var

Konferans Ligi finalinde Fenerbahçe’den sonra kupanın favorisi Aston Villa’yı eleyen Olympiacos ile geçen sezon finalde West Ham’a kaybeden Fiorentina kozlarını paylaşacak. Finalin Atina’da oynanacak olması Olympiacos’un motivasyonunu yükseltse de, Fiorentina çok tehlikeli bir rakip. Mendilibar önderliğinde genelde erken gol bularak rakiplerinin gardını düşüren Olympiacos’un maça yine hızlı başlayıp gol bulmasını bekliyorum. Fiorentina’nın en önemli özelliği çok kötü oynadığı anlarda bile gol bulma konusunda problem yaşamaması. İki takım da gol atarı en garanti tercih olarak görüyorum. Fiorentina duran top organizasyonlarından üretkenliği yüksek bir takım ve kanatları hızlı oyunculardan kurulu. Alternatif arayanlara maç sonu 9,5 korner üstü önerebilirim. Portekizli Artur Dias kart konusunda cömert hakemlerdendir. Maçın yüksek tansiyonunu da hesaba katarsak bir diğer alternatif de kartlara gitmek olabilir.

Haberin Devamı

Mjallby - Hacken: 2.5 Üst

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet & Canlı İzle” seçenekleri bulunan Mjallby - Hacken mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %33’ü karşılaşmanın 2.5 Gol Üst olarak sonuçlanacağını düşünüyor.

Misli Yorumcusu Efe Şahin’in Tercihi: 2.5 Üst

Hacken hafta sonunda GAIS karşısında aslında hiç fena bir oyun oynamasa da son vuruşlarda son derece başarısız olmaları ve kaçan net iki pozisyonun ardından maçta çok bir heyecanlarının kalmadığını söylemek yanlış olmaz. Mjallby son iki maçında yaşadığı savunma sorunlarını Djurgarden maçında tam olarak sahaya yansıttı ve maçı kaybettiler. Her iki takımın da bu maçta kanıtlayacak bir şeyleri olacaktır. Bol gol beklediğim bir maç.

Haberin Devamı

Yokohama Marinos – Kashiwa: 2.5 Üst

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet & Canlı İzle” seçeneği bulunan Yokohama Marinos - Kashiwa mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %18’i karşılaşmanın 2.5 Gol Üst olarak sonuçlanacağını düşünüyor.

Misli Yorumcusu Mesut Aydın Kale’nin Tercihi: Maç Sonucu 1

AFC Şampiyonlar Ligi Finali'nde Al Ain'e ağır bir yenilgi alarak finalde kaybeden Yokohama'da moraller bozuk. Aynı zamanda Yokohama 6 maçtır da ligde kazanamıyor. Konu takım Kashiwa Reysol 4 maçtır ligde kaybetmezken, kupada da yoluna emin adımlarla ilerliyor. Yokohama yeniden lige konsantre olup yükselişe geçmek için iç sahada elinden geleni yapacaktır. Ev sahibini kazanmasını bekliyorum.

Haberin Devamı

Misli'den yeni üyelere 50 TL hediye! Hemen üye ol!