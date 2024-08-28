Günün En Çok Oynanan Maçları (28 Ağustos 2024)

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Başakşehir – St. Patricks: Maç Sonucu 1
Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Başakşehir – St. Patricks mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %43’ü karşılaşmadan Başakşehir’in galip çıkacağını düşünüyor.
Misli Yorumcusu Cengiz İzmitli’nin Tercihi: İlk Yarı Sonucu 1
İlk maçta "az gol" beklentim karşılık buldu ama 0-0 beni de şaşırttı. Karşılaşmada sadece 1 isabetli şut atıldı... Beraberlik, Çağdaş Atan'ın tam istediği şekilde ikinci maçı kurgulamasına destek olacaktır. Iberia Tiflis eşleşmesini hatırlayın, kazanmak zorunda olan Gürcü ekip riski aldığında daha etkili olan bir Başakşehir izlemiştik. İç sahada öne geçecek bir Başakşehir de turu beklediğinden daha rahat geçebilir... Süper Lig maçının ertelenmesi de odağın tamamen rövanşa çevrilmesine katkı sağladı... St. Patrick's, Sabah (Masazır) deplasmanında rakip 10 kişi kalana kadar ciddi bir baskı yemişti. O baskı golle sonuçlanmayınca ibreyi kendilerine çevirmişlerdi. Buna fırsat vermeden ilk golü, ilk yarıdan atmak ve soyunma odasına önde gitmek lazım.
Atletico Madrid – Espanyol: Maç Sonucu 1
Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet & Canlı İzle” seçenekleri bulunan Atletico Madrid – Espanyol kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %47’si karşılaşmadan Atletico Madrid’in galip çıkacağını düşünüyor.
Misli Yorumcusu Sezer Kenar’ın Tercihi: Ev Sahibi 1.5 Üst
Atletico, kaliteli kadrosuyla sezona gol yollarında etkili başladı. Girona’yı evlerinde 3 golle geçmeyi başardılar. Orta saha ve hücum hattında fazlasıyla alternatife sahipler ve bu sezon şampiyonluk yarışında sonuna kadar kalmalarını bekliyorum. Espanyol ise ligdeki ilk 2 maçını gol atamadan kaybetti. Oyunu tutarak puan almaya çalışacaklardır ancak Atletico Madrid’in içeride kontrolü erken olmasını ve en az 2 gol bulmasını bekliyorum.
Kızıl Yıldız – Bodo Glimt: 2.5 Üst
Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan Kızıl Yıldız – Bodo Glimt mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %26’sı karşılaşmada en az 3 gol atılacağını düşünüyor.
Misli Yorumcusu Can Tongo’nun Tercihi: Karşılıklı Gol Var
Kızıl Yıldız taraftarı çok farklı bir atmosfer yaratabilen bir grup. Bu maçta da sahaya şüphesiz çok etkisi olacaktır. Bodo Glimt ilk maçı Norveç’te 2-1 kazanıp tur için avantajı kapmıştı. Bu maçı sonuç açısından kestirmek zor. Alternatif seçenekler çok daha değerli olduğunu söyleyebilirim. İki takımın da hücum gücünün ortalamanın çok üzerinde olduğunu söyleyebilirim. KG Var bahsini değerli buluyorum.
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