Günün En Çok Oynanan Maçları (28 Ağustos 2024)

Haberin Devamı

İlandır

Başakşehir – St. Patricks: Maç Sonucu 1

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Başakşehir – St. Patricks mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %43’ü karşılaşmadan Başakşehir’in galip çıkacağını düşünüyor.

Misli Yorumcusu Cengiz İzmitli’nin Tercihi: İlk Yarı Sonucu 1

İlk maçta "az gol" beklentim karşılık buldu ama 0-0 beni de şaşırttı. Karşılaşmada sadece 1 isabetli şut atıldı... Beraberlik, Çağdaş Atan'ın tam istediği şekilde ikinci maçı kurgulamasına destek olacaktır. Iberia Tiflis eşleşmesini hatırlayın, kazanmak zorunda olan Gürcü ekip riski aldığında daha etkili olan bir Başakşehir izlemiştik. İç sahada öne geçecek bir Başakşehir de turu beklediğinden daha rahat geçebilir... Süper Lig maçının ertelenmesi de odağın tamamen rövanşa çevrilmesine katkı sağladı... St. Patrick's, Sabah (Masazır) deplasmanında rakip 10 kişi kalana kadar ciddi bir baskı yemişti. O baskı golle sonuçlanmayınca ibreyi kendilerine çevirmişlerdi. Buna fırsat vermeden ilk golü, ilk yarıdan atmak ve soyunma odasına önde gitmek lazım.

Haberin Devamı

Atletico Madrid – Espanyol: Maç Sonucu 1

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet & Canlı İzle” seçenekleri bulunan Atletico Madrid – Espanyol kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %47’si karşılaşmadan Atletico Madrid’in galip çıkacağını düşünüyor.

Misli Yorumcusu Sezer Kenar’ın Tercihi: Ev Sahibi 1.5 Üst

Atletico, kaliteli kadrosuyla sezona gol yollarında etkili başladı. Girona’yı evlerinde 3 golle geçmeyi başardılar. Orta saha ve hücum hattında fazlasıyla alternatife sahipler ve bu sezon şampiyonluk yarışında sonuna kadar kalmalarını bekliyorum. Espanyol ise ligdeki ilk 2 maçını gol atamadan kaybetti. Oyunu tutarak puan almaya çalışacaklardır ancak Atletico Madrid’in içeride kontrolü erken olmasını ve en az 2 gol bulmasını bekliyorum.

Haberin Devamı

Kızıl Yıldız – Bodo Glimt: 2.5 Üst

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan Kızıl Yıldız – Bodo Glimt mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %26’sı karşılaşmada en az 3 gol atılacağını düşünüyor.

Misli Yorumcusu Can Tongo’nun Tercihi: Karşılıklı Gol Var

Kızıl Yıldız taraftarı çok farklı bir atmosfer yaratabilen bir grup. Bu maçta da sahaya şüphesiz çok etkisi olacaktır. Bodo Glimt ilk maçı Norveç’te 2-1 kazanıp tur için avantajı kapmıştı. Bu maçı sonuç açısından kestirmek zor. Alternatif seçenekler çok daha değerli olduğunu söyleyebilirim. İki takımın da hücum gücünün ortalamanın çok üzerinde olduğunu söyleyebilirim. KG Var bahsini değerli buluyorum.

Haberin Devamı

Hemen Misli'de iddaa oyna, Yüksek oranlarla her gün Şampiyon gibi kazan!