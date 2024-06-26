Günün En Çok Oynanan Maçları (26 Haziran 2024)

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Çekya – Türkiye: Maç Sonucu 2

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Çekya – Türkiye mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %18’i karşılaşmada Türkiye’nin galip geleceğini düşünüyor.

Misli Yorumcusu Görkem Tezer’in Tercihi: Karşılıklı Gol Var

Milli takımımız turnuvanın güçlü takımlarından olan Portekiz karşısında, vasat bir görüntü vermişti. Teknik direktör Montella maç sonunda, kadro seçiminde yaptığı hatalar nedeniyle de çokça eleştirildi. Bu maçta yaşayacağımız olası puan kaybı sonrasında bile, en iyi üçüncüler kategorisinde oldukça avantajlı durumdayız. Çekya ise tarih boyunca bize ters gelen takımların başında geliyor. Rakibimiz genç bir kadroya sahip olsa da mücadele etmekten bir an olsun vazgeçmiyor. İki takım içinde final niteliği taşıyan bir maç olacak. Kazanmaya yakınız ancak beraberliğin de bizi üzmeyeceğini düşündüğümüzde, KG Var tercihi ideal bir seçim olacaktır.

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Ukrayna – Belçika: Maç Sonucu 2

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Ukrayna – Belçika kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %48’i karşılaşmada Belçika’nın galip geleceğini düşünüyor.

Misli Yorumcusu Halil Demirkan’ın Tercihi: İlk Yarı Toplam Korner Sayısı: 3.5 Üst

Belçika ilk maçında Slovakya'ya tek golle mağlup olarak şok bir başlangıç yapmıştı. İkinci maçta ise Romanya'yı 2 golle geçerek ilk galibiyetini almıştı. Ukrayna da rakibi gibi ilk maçını kaybetmişti ve ikinci maçta Slovakya'yı geriden gelerek 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Gruptaki her ekibin 3 puanı bulunuyor. Bu sebepten dolayı bu mücadeleden çıkacak sonuç kadar diğer maçtan çıkacak sonuç da büyük önem taşıyacak. İlk maçta Romanya'ya 3-0 yenilen Ukrayna, averaj olarak kötü durumda ve bu karşılaşmada beraberlik alsa bile diğer maçtan çıkacak sonuca bağlı olarak grubu son sırada tamamlayabilir. Özellikle Ukrayna tarafının biraz daha riskler alması muhtemel. Her iki ekibin de grupta şu ana kadar oynadığı maçlarda korner sayıları yüksekti. Bu maçtaki temponun da korner sayılarına yansıması muhtemel.

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Gürcistan – Portekiz: Maç Sonucu 2

Misli’de “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Gürcistan – Portekiz mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %37’si karşılaşmada Portekiz’in galip geleceğini düşünüyor.

Misli Yorumcusu Cengiz İzmitli’nin Tercihi: Oyuncu kaleyi bulan şut çeker: Khvicha Kvaratskhelia

Çekya'yı 2-1 ve bizi (Türkiye) 3-0 yenen Portekiz, gruptan lider çıkmayı garantiledi. İspanya aynı durumda ilk 11'in neredeyse tamamını (10 farklı oyuncu) değiştirmişti. Almanya'nın liderliği değil ama gruptan çıkması garantiydi, ilk 11'i hiç bozmadı; 90+2'de kenardan gelen Niclas Füllkrug'la 1 puanı kurtardılar. Portekiz ne yapacak? TD Roberto Martinez, kaleci Diogo Costa ve kaptan Cristiano Ronaldo'nun ilk 11'de olacağını söyledi ama takımın geri kalanı hakkında bilgi vermedi. Rafael Leao cezalı, (bence) Pepe dinlenir. Bernardo Silva ve Vitinha oynamazsa şaşırmamak lazım... Gürcistan ise bize (Türkiye) 3-1 kaybettikten sonra Çekya ile 1-1 berabere kaldı ve tur umudunu son maça bıraktı. Portekiz'i yenip gruptaki hesapları karıştırmak isteyeceklerdir. Hafif sakatlığı bulunan ve ilk 2 maçta süre almayan Otar Kiteishvili hazır durumda. İki maçta da tabela yapan Georges Mikautadze yine en uçta olacak. Khvicha Kvaratskhelia da en büyük destekçisi... Standart bahislere gitmek kolay değil. Portekiz'in 11'ini kestiremiyorum. Emin olduğum bir şey var; Kvara bu maç, önceki 2 maça göre daha aktif olmak zorunda. Bugünkü maçlar neticesinde elenseler bile zorlamadan, sonuna kadar mücadele etmeden, isabetli şut atamadan kupayı kapatmak istemeyecektir.

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