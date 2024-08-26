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Günün En Çok Oynanan Maçları (26 Ağustos 2024)

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#Misli#İddaa#Popüler Maçlar
Günün En Çok Oynanan Maçları (26 Ağustos 2024)
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2024 13:10

Misli’de, İddaa programı içerisinde yer alan günün en çok oynanan bahislerini ve Misli yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

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Hellas Verona – Juventus Maç Sonucu 2

Günün Şampiyon Oran bültenindeki en çok oynanan maç Hellas Verona – Juventus karşılaşmasına bahis yapan Misli üyelerinin %37’si konuk ekipten galibiyet bekliyor.

Misli Yorumcusu Ozan Gür’ün Tahmini

Sezona Napoli karşısındaki 3-0’lık sükseli galibiyetle başlayan Verona, beklentilerin çok üzerinde bir başlangıç yaptı. Aynı tarifeyi Juventus karşısında uygulamaları zor. Juventus, Como karşısında oyun olarak geçtiğimiz sezonların üzerinde bir performans sergiledi. Özellikle Verona’nın öz güvenli hali oyuna tempo getirecektir. Juventus, hızlı geçişlerle rakip kalede etkili olur. İlk yarıda tempolu oyun ve gol bekliyorum. Öncelikli tercihim ilk yarı 0,5 gol üstü bahsi olacak. Taraf bahsinde ise Juventus, bir adım önde.

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Günün En Çok Oynanan Maçları (26 Ağustos 2024)

Villarreal – Celta Vigo 2.5 Gol Üstü

Şampiyon Oran bültenindeki günün bir diğer öne çıkan maçı Villarreal – Celta Vigo karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %17’si gollü bir mücadele beklentisinde.

Misli Yorumcusu Gökhan Abdik’in Tahmini

Atletico Madrid maçından puan çıkaran Villarreal ile ilk iki maçını kazanan Celta Vigo karşı karşıya. Formda ve gol bulmakta zorlanmayan iki takımın maçında La Liga haftanın perdesini gollü bir maçla kapatır. En iyi tercih iki takımın da gol bulması.

Günün En Çok Oynanan Maçları (26 Ağustos 2024)

İstanbulspor – Şanlıurfaspor Maç Sonucu 1

Şampiyon Oran bültendeki dikkat çeken maçlardan İstanbulspor – Şanlıurfaspor karşılaşmasına bahis oynayan Misli üyelerinin %30’u ev sahibi ekibin galibiyetini tercih ediyor

Misli Yorumcusu Safa Can Konuksever’in Tahmini

İstanbulspor 2'de 2 yapan ekiplerden. Hep söylediğim; Osman Zeki Korkmaz bu ligin hocası, dinamiklerini biliyor ve oyuncu grubuna çok hâkim. Şanlıurfa ise evindeki Ümraniye galibiyetiyle 'ben de varım' dedi. 2.5 gol barajının bu mücadelede aşılacağını düşünüyorum.

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Günün En Çok Oynanan Maçları (26 Ağustos 2024)

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#Misli#İddaa#Popüler Maçlar

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