Günün En Çok Oynanan Maçları (24 Şubat 2022)

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Slavia Prag - Fenerbahçe : Maç Sonucu 1

İddaa programının UEFA Konferans Ligi bülteninde günün öne çıkan Atletico Madrid – Manchester United mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %25’i karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini:

Slavia Prag ilk maçta avantajlı skoru elde etti. 3-2’lik galibiyet sonrasında moralli ve tura yakın olan taraf kuşkusuz Çekya ekibi… Fenerbahçe hafta sonu ligde Hatayspor’u 2-0 mağlup etse de ortaya koyduğu futbol çok fazla güven vermedi. Slavia Prag’ın rövanş mücadelesinde de kırılgan bir yapıya sahip Fenerbahçe karşısında galip geleceği kanaatindeyim.

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Real Sociedad - Leipzig: Maç Sonucu 2.5 ÜST

İddaa programının UEFA Avrupa Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Real Sociedad - Leipzig mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %14’ü karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Alican Koçak’ın Tahmini:

Avrupa kupalarında artık deplasman golü kuralının olmadığını hatırlatalım. Dolayısıyla ilk maçta alınan 2-2'lik beraberlik Real Sociedad'a bir avantaj sağlasa da bu avantajın büyüklüğü geçen sezonlardaki kadar büyük değil. Leipzig, hafta sonu Hertha Berlin deplasmanında 6-1 kazandı. 2 gol atan Nkunku oldukça formda. Fransız oyuncu, eşleşmenin ilk ayağında da rakip fileleri sarsmıştı. Real Sociedad ise hafta sonu hezimet yaşadı. Deplasmanda Athletic Bilbao'ya 4-0 mağlup oldular. Şampiyonlar Ligi yarışında büyük bir yara aldılar. Bunu telafi etmek isteyeceklerdir. İlk maçtaki senaryo yine yaşanır ve karşılıklı goller izleriz.

Rangers – Borussia Dortmund: Maç Sonucu 2.5 ÜST

İddaa programının UEFA Avrupa Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Rangers – Borussia Dortmund mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %36’sı karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Cengiz İzmitli’nin Tahmini:

Rangers'ın Signal Iduna Park'ta gol bulması normaldi ancak 4-2 kazanması büyük sürpriz oldu. Dortmund'un savunma kalitesi düşüktü fakat bu kadar düşük müydü? Akıllarda birçok soru bırakan, İskoç futbolunu yakından takip eden biri olarak beni mutlu eden bir akşamdı... İlk maçta Erling Haaland yoktu, rövanşa yetişir denmişti ancak deplasman kafilesinde yer almadı. Dortmund, Union Berlin deplasmanında 3-0 kazanırken ve son olarak da M'Gladbach'ı 6-0 yenerken Marco Reus ön plandaydı. Rangers'a karşı ise çok silikti. Dortmund zoru başarmak, tarihi bir gece yaşamak istiyorsa Reus da katkı vermeli... Açık oynayacaklar ve bu açık oyun bize "karşılıklı gol" izletecektir. Dortmund gol aradığı sırada Fashion Sakala, Amad Diallo, Alfredo Morelos ve Ryan Kent gibi isimler kontratak şansı bulacaktır.

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