Günün En Çok Oynanan Maçları (24 Haziran 2024)

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Arnavutluk – İspanya: Maç Sonucu 2

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Arnavutluk – İspanya mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %33’ü karşılaşmada İspanya’nın galip geleceğini düşünüyor.

Misli Yorumcusu Müjdat Mustafa Muratoğlu’nun Tercihi: 2.5 Üst

Arnavutluk’un 2 maçta da ortaya koyduğu enerji turnuvaya renk verdi. Coşkulu ve yoğun bir futbol oynuyorlar. İspanya’nın liderliği garanti ve bu maçta bir rotasyon da söz konusu olacaktır. Arnavutlar ise mutlak galibiyet için maçı yangın yerine çevirmeye çalışacak. Bol bol risk alınabilecek... 2.5 üste gitmesini beklediğim bir maç öngörüyorum.

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Hırvatistan – İtalya: Maç Sonucu 2

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Hırvatistan – İtalya mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %29’u karşılaşmada İtalya’nın galip geleceğini düşünüyor.

Misli Yorumcusu Aykut Aydın’ın Tercihi: 2.5 Alt

Turnuvada beklentilerin çok uzağında kalan Hırvatistan, turnuvaya devam edebilmek için kazanmak zorunda. İtalya ise çok iyi performans göstermese de beraberliğin yettiği bir karşılaşma oynayacak. İspanya karşısında çok kötü bir oyun oynamalarına rağmen Donnarumma sayesinde farklı mağlubiyetten kurtuldular. Hücumda zaten çok üretken değiller. Orta saha mücadelesinin çok sert olacağı maçta 3 gol olmaz diyorum.

Landskrona – Orgryte: Maç Sonucu 1

Misli’de “İsveç Superattan” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Landskrona – Orgryte mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %41’i karşılaşmada Landskrona’nın galip geleceğini düşünüyor.

Misli Yorumcusu Ozan Gür’ün Tercihi: 2.5 Üst

Ev sahibi ekip kadro kalitesinin hakkını veren bir performansa sahip. Liderliği hak eden oyun ve alınan olumlu sonuçlar sezon sonuna kadar sürecek gibi görünüyor. Konuk ekip iyi oyunculardan kurulu. Fakat sezon başındaki puan kayıpları beklentilerin gerisinde kalmalarına sebep oldu. Ev sahibi ekip iç sahada az gol yemiş olsa da konuk ekibin risk alması sürpriz olmaz. Bu sebeple gol bahislerini değerli buluyorum ve öncelikli tercihim 2,5 gol üstü bahsi olacak.

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