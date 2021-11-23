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Günün En Çok Oynanan Maçları (23 Kasım)

#Misli.Com#İddaa#Popüler Maçlar
Günün En Çok Oynanan Maçları (23 Kasım)

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Türkiye Süper Ligi ve daha birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli.com’da yaşayabilirsiniz. Süper Oranlar artık Misli.com’da!

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Young Boys - Atalanta: Maç Sonucu 2

İddaa programının UEFA Şampiyonlar Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Young Boys - Atalanta  mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %51’i karşılaşmada konuk ekibin maçı kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tercihi

Atalanta, bu zorlu mücadelede öncesi Spezia karşısında farklı kazanarak dersine iyi çalıştığını gösterdi. İsviçre ekibi için bu turnuvanın bir beden büyük geleceğinden bahsetmiştim. Nitekim oyun performansları ve aldıkları sonuçlar, düşüncelerimi tamamladı. Atalanta, öz güvenli oyununa devam ettikçe kazanma serisi elde edecektir. Young Boys deplasmanda kazanmaya uygun bir rakiple oynayacaklar.

Günün En Çok Oynanan Maçları (23 Kasım)

Barcelona - Benfica : Maç Sonucu 1

İddaa programının UEFA Şampiyonlar Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Barcelona - Benfica mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %41’i karşılaşmada Barcelona’nın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi

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Barça, Xavi ile ilk sınavında Espanyol’u 1-0’la geçti. Çok sayıda eksiğe rağmen Gavi’yi sol kenara atıp, sağ koridoru da genç Ilias’a emanet etmesi, değişimin ilk sinyalleriydi. Tabii Barcelona’nın hepsinden önce uzun zaman sonra kalesinde gol görmemesi en etkileyici unsur hiç şüphesiz. Da Luz’da ilk maçı Benfica 3-0 kazanmıştı fakat Camp Nou’da onlar da kuşkusuz tedbirli olmalılar. 2.lik mücadelesinde yüksek skor beklemiyorum. Gol sayısı 4’e ulaşmayabilir...

Günün En Çok Oynanan Maçları (23 Kasım)

Dynamo Kiev – Bayern Münih: Maç Sonucu 2.5 ÜST

İddaa programının UEFA Şampiyonlar Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Dynamo Kiev – Bayern Münih mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %28’i karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Esat Soydabircan’ın Tercihi

Bayern Münih grupta 4'te 4 yaptı. Hafta sonunda ligde Augsburg'a mağlup olarak şaşırttılar. O maçın acısının çıkması gerekiyor. Dinamo Kiev'in matematiksel olarak 3. olma şansı olsa da bu rakibe karşı işleri kolay değil. En az 3 gollü bir maç izleriz.

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