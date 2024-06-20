Günün En Çok Oynanan Maçları (20 Haziran 2024)

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Danimarka - İngiltere: Maç Sonucu 2

Misli’de “Şampiyon Oran’’ bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan günün öne çıkan maçlarından Danimarka – İngiltere mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %30’u İngiltere’nin 2. maçını da kazanmasını bekliyor.

Misli Yazarı Can Tongo’nun Tercihi: Maç Sonucu 2

Danimarka ilk yarı Slovenya karşısında çok üstün oynasa da karşılaşmanın ikinci yarısında aynı oyun gücünü sergileyemedi. İngiltere kazansa da oyun çok zevksizdi. İlk maç baskısını üzerinden atan İngiltere daha rahat oynar ve kazanır.

Slovenya - Sırbistan: Maç Sonucu 2

Misli’de “Şampiyon Oran’’ bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan günün öne çıkan maçlarından Slovenya - Sırbistan mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %24’ü Sırbistan’ın kazanacağını düşünüyor.

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Misli Yazarı Özkan Öztürk’ün Tercihi: Karşılıklı Gol Var

Slovenya, Danimarka karşısında topla az oynadı ama efektif oynadı. 1 gol buldular, kaçan iki net pozisyon ve direkten dönen bir top. Sporar ve Sesko ikilisi ile Sırbistan karşısında daha fazla pozisyon bulacaklarını düşünüyorum. Sırbistan, İngiltere’ye 1-0 kaybetti ancak güçlü rakibiyle başa baş mücadele etti. Çok fazla fırsat vermediler rakiplerine ama kendileri de üretemediler. Kostic, sakatlanıp çıkmıştı durumu belli değil. Sol kanatta Mladenovic’i izleyebiliriz. Tadic girdikten sonra daha etkili olmuşlardı. Tadic de 11 başlayabilir. İki takımın da gol bulacağı bir maç olarak görüyorum.

İspanya - İtalya: Maç Sonucu 1

Misli’de “Şampiyon Oran’’ bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan günün öne çıkan maçlarından İspanya - İtalya mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %21’i İspanya galibiyetini tercih ediyor.

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Misli Yazarı Müjdat Mustafa Muratoğlu’nun Tercihi: Ev Sahibi 1.5 Gol Üstü

İspanya, Hırvatistan karşısında ortaya koyduğu futbolla turnuvanın da favorilerinden birisi olduğunu ortaya koydu. İtalya ise Arnavutluk karşısında maça adeta yenik başlasa da çevirmeyi başardı. Sonrasında ise zaman zaman taraftarını tedirgin etse de skoru korumayı bildi. İspanya’nın 1,5 üste maçı taşıyacağını düşünüyorum.

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