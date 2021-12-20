Günün En Çok Oynanan Maçları (20 Aralık)

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Denizlispor - Ümraniyespor: Maç Sonucu 2

İddaa programının TFF 1. Lig bülteninde günün öne çıkan Denizlispor - Ümraniyespor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %41’i karşılaşmada konuk ekibin maçı kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Yaşar Gülay’ın Tercihi

Denizli’de sakatların sayısı her geçen gün artıyor. Muğdat’ın sezonu kapattığı, Ömer Şişmanoğlu, Aissati, Hakan ve İlhan’ın da devre arasına kadar olmayacağı Yeşil-Siyahlılar’da Okan Derici’nin de fibula kemiği kırıldı. Ümraniye üst üste 2 yenilgiyle toparlandı, maç fazlasıyla olsa da zirveyi geri aldı. Ev sahibinin önemli eksikleri varken devrede lider denenir.

Levante – Valencia: Maç Sonucu 2

İddaa programının La Liga bülteninde günün öne çıkan maçı Levante - Valencia mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %34’ü karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tercihi

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Levante için her maç final zamanları. Valencia ise tekrar toparlandı. İlk 5’in sadece 4 puan uzağında. Zor maç. İki takımdan da goller gelir. Skor tahminim 2-1…

Fulham – Sheffield United: Maç Sonucu 1

İddaa programının İngiltere Championship bülteninde günün öne çıkan maçı Fulham – Sheffield United mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %60’ı karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Esat Soydabircan’ın Tercihi

Fulham 4 maçtır berabere kalıyor. Son 3 maçının skoru ise 1-1. Sheffield nihayet toparlandı. 3 maçtır kazanıyorlar. Lider hata yapmamak zorunda ama karşılarındaki rakip tehlikeli. İki takımın da skor üretmesini bekliyorum.

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