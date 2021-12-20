Günün En Çok Oynanan Maçları (20 Aralık)

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Mete ‘Gazoz’u kaptırdı içecek adı olduMete ‘Gazoz’u kaptırdı! içecek adı oldu#Mete Gazoz
Kadıköyde acil toplantı Gece yarısı yeni hoca... Son düdükle birlikte...Kadıköy'de acil toplantı! Gece yarısı yeni hoca... Son düdükle birlikte...#Fenerbahçe
İşte koronada en şanslı grup... Aylar sonra ortaya çıktıİşte koronada en şanslı grup... Aylar sonra ortaya çıktı!#Koronavirüs
Memur ve emekli zammı ne olacakMemur ve emekli zammı ne olacak?#Asgari Ücret
Erdoğandan TÜSİADa tepki: Bizimle mücadele edemezsinizErdoğan'dan TÜSİAD'a tepki: Bizimle mücadele edemezsiniz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Dünyayı sarsan taciz skandalı... Ve ünlü sporcu konuştuDünyayı sarsan taciz skandalı... Ve ünlü sporcu konuştu#Taciz
Feci kazada 7 kişi hayatını kaybetmişti Kusurlu belirlendi: Raporda şok detaylarFeci kazada 7 kişi hayatını kaybetmişti! Kusurlu belirlendi: Raporda şok detaylar#Tren
Hastaneye akın ettiler… Bu ihmal edilecek bir şey değilHastaneye akın ettiler… 'Bu ihmal edilecek bir şey değil'#Koronavirüs
Bir festival faciası daha Ünlü rapçi konser öncesi bıçaklanarak öldürüldüBir festival faciası daha! Ünlü rapçi konser öncesi bıçaklanarak öldürüldü#Drakeo The Ruler
Zorbay Küçükün sözleri ortaya çıktı Go lan dedi miZorbay Küçük'ün sözleri ortaya çıktı! 'Go lan' dedi mi?#Zorbay Küçük
Taliban herkesi şaşırttı Duyan koştu: Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler...Taliban herkesi şaşırttı! Duyan koştu: Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler...#Afganistan
Dünyada bir ilk Araba kendi kendini sürerken gelen mucizeDünyada bir ilk! Araba kendi kendini sürerken gelen mucize#ABD
Omicron itirafı... Canlı yayında açıkladı Ezber bozan sözlerOmicron itirafı... Canlı yayında açıkladı! Ezber bozan sözler#Omicron
Tümer Metinden olay sözler Real Madridde bile bunu yapmadıTümer Metin'den olay sözler! "Real Madrid'de bile bunu yapmadı"#Tümer Metin
Ece Ronaydan dekolte tepkisi: Kendi kızına baksınEce Ronay'dan dekolte tepkisi: Kendi kızına baksın!#Ece Ronay
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Günün En Çok Oynanan Maçları (20 Aralık)

#Misli.Com#İddaa#Popüler Maçlar
Günün En Çok Oynanan Maçları (20 Aralık)

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Türkiye Süper Ligi ve daha birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli.com’da yaşayabilirsiniz. Süper Oranlar artık Misli.com’da!

Haberin Devamı

İlandır

Denizlispor - Ümraniyespor: Maç Sonucu 2

İddaa programının TFF 1. Lig bülteninde günün öne çıkan Denizlispor - Ümraniyespor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %41’i karşılaşmada konuk ekibin maçı kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Yaşar Gülay’ın Tercihi

Denizli’de sakatların sayısı her geçen gün artıyor. Muğdat’ın sezonu kapattığı, Ömer Şişmanoğlu, Aissati, Hakan ve İlhan’ın da devre arasına kadar olmayacağı Yeşil-Siyahlılar’da Okan Derici’nin de fibula kemiği kırıldı. Ümraniye üst üste 2 yenilgiyle toparlandı, maç fazlasıyla olsa da zirveyi geri aldı. Ev sahibinin önemli eksikleri varken devrede lider denenir.

Günün En Çok Oynanan Maçları (20 Aralık)

Levante – Valencia: Maç Sonucu 2

İddaa programının La Liga bülteninde günün öne çıkan maçı Levante - Valencia mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %34’ü karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tercihi

Haberin Devamı

Levante için her maç final zamanları. Valencia ise tekrar toparlandı. İlk 5’in sadece 4 puan uzağında. Zor maç. İki takımdan da goller gelir. Skor tahminim 2-1…

Günün En Çok Oynanan Maçları (20 Aralık)

Fulham – Sheffield United:  Maç Sonucu 1

İddaa programının İngiltere Championship bülteninde günün öne çıkan maçı Fulham – Sheffield United mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %60’ı karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Esat Soydabircan’ın Tercihi

Fulham 4 maçtır berabere kalıyor. Son 3 maçının skoru ise 1-1. Sheffield nihayet toparlandı. 3 maçtır kazanıyorlar. Lider hata yapmamak zorunda ama karşılarındaki rakip tehlikeli. İki takımın da skor üretmesini bekliyorum.

Burada oranlar çok daha yüksek! Hemen Misli.com'a üye ol, SÜPER ORAN ile iddaa oyna...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Misli.Com#İddaa#Popüler Maçlar

BAKMADAN GEÇME!

ABDden Omicron itirafı... En yetkili isim açıkladı

ABD'den Omicron itirafı... En yetkili isim açıkladı!

#Omicron
58 yıl sonra ortaya çıkan gizli detaylar: Başkan Kennedyi kim öldürdü

58 yıl sonra ortaya çıkan gizli detaylar: Başkan Kennedy'i kim öldürdü?

#Kennedy Suikastı
Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz

BAKMADAN GEÇME!

ABDden Omicron itirafı... En yetkili isim açıkladı

ABD'den Omicron itirafı... En yetkili isim açıkladı!

#Omicron
58 yıl sonra ortaya çıkan gizli detaylar: Başkan Kennedyi kim öldürdü

58 yıl sonra ortaya çıkan gizli detaylar: Başkan Kennedy'i kim öldürdü?

#Kennedy Suikastı
Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz