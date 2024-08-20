Günün En Çok Oynanan Maçları (20 Ağustos 2024)

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Lille - Slavia Prag: Maç Sonucu 1

Misli’de “Şampiyon Oran’’ bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan günün öne çıkan maçlarından Lille - Slavia Prag mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %41’i Lille’in maçı alacağını düşünüyor.

Misli Yusuf Kenan Çalık’ın Tercihi: Karşılıklı Gol Var

Lille maçta favori olarak görünse de Slavia Prag çok uzun zamandır birlikte oynayan bir kadroya sahip. Sezona iyi giriş yapan Slavia henüz resmi maçta kaybetmedi. Sainte-Gilloise'yı rahat geçen Slavia, henüz oturma aşamasında olan Lille'ye sorun yaratabilir. İki takımın da skor üreteceğini düşünüyorum.

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Dinamo Zagreb - Karabağ: 2.5 Üst

Misli’de “Şampiyon Oran’’ bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan günün öne çıkan maçlarından Dinamo Zagreb - Karabağ mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %19’u tercihini 2.5 Üst’ten yana kullanıyor.

Misli Yazarı Aykut Aydın’ın Tercihi: Karşılıklı Gol Var

Play-Off turunda en merak ettiğim eşleşmelerden biri bu karşılaşma. Ludogorets deplasmanında 3-2’lik normal süre galbiyeti sonucu maçı uzatmaya taşıyan Karabağ, yarım saatte 4 gol daha bularak rakibini elemeyi başardı ve hücum gücünü bir kez daha herkese kanıtladı. Brezilyalı santrafor Juninho, durdurulması gerçekten çok zor bir oyuncu. Benzia ve Zoubir’de ona ayak uydurunca Gurbanov’un takımının hücum gücünü kesmek kolay değil. Bu deplasmanda da gol bulmalarını bekliyorum. Jakirovic’in takımı Dinamo Zagreb, Hırvatistan Ligine harika başladı ve 3 maçını da kazandı. 3 maçta 3 gol atan Kulenovic’in sırtladığı Zagreb’in de evinde gol bulacağını düşünüyorum. Tarafa girmeden iki takım da gol atar diyorum.

Bodo Glimt - Kızıl Yıldız: Maç Sonucu 1

Misli’de “Şampiyon Oran’’ bülteninde yer alan günün öne çıkan maçlarından Bodo Glimt - Kızıl Yıldız mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %16’sı Bodo Glimt’in galip geleceğini düşünüyor.

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Misli Yazarı Ozan Gür’ün Tercihi: Karşılıklı Gol Var

Kızılyıldız, Sırbistan liginin tamamlanan 5 haftası sonunda 18 gol atarak formda bir performansla sezona başladı. Rakip, kendileri gibi skor etkinliği olan, tempolu oyunu seven bir ekip. Bodo, iki ön eleme oynadı ve özellikle iç saha maçlarında skor şansını yukarılara taşımayı başardı. Her iki takımın ofansif oyun tercihi yüksek skor ihtimalini kuvvetleniyor. Öncelikli tercihim karşılıklı gol var bahsi.

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