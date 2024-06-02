Günün En Çok Oynanan Maçları (2 Haziran 2024)

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Atalanta – Fiorentina Maç Sonucu 1

Misli Şampiyon Oran bülteninde yer alan Atalanta Fiorentina karşılaşmasına bahis yapan Misli üyelerinin %35’i ev sahibi ekibin galibiyetine oynuyor.

Misli Yorumcusu Ozan Gür’ün Tahmini

Atalanta’ds hedef, kazanıp sıralamada üçüncü sırayı almak olacak. Bergamo ekibi unutulmayacak bir sezon geçirdi ve seyircisi önünde Avrupa Ligi şampiyonluğu kutlaması yapacak. Ev sahibi ekipte Marten De Roon ve Sead Kolasinac, sakat olan isimler. Fiorentina, Olympiacos'a karşı oynadığı Konferans Ligi finalindeki kayıp sonrası Atalanta karşısında sezonu tamamlayacak. Fiorentina, moralsiz ve öz güvenli Atalanta karşısında işleri kolay olmayacak. Forvet Riccardo Sottil omuz sakatlığını henüz atlatamadığı için sahada olamayacak. Ayrıca orta sahadan Mandragora, cezalı. Bergamo’daki son karşılaşmalarında (Coppa Italia) Atalanta, Fiorentina’yı 4-1 yenmişti. Benzer bir sonucun şaşırtıcı olmayacağını düşünüyorum ve öncelikli tercihim ev sahibi 1,5 gol üstü bahsi olacak.

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Haugesund – Bodo Glimt Maç Sonucu 2

Şampiyon Oran bültenindeki bir diğer öne çıkan maç Haugesund – Bodo Glimt karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %38’i konuk ekibin galibiyetine oynuyor.

Misli Yorumcusu Efe Şahin’in Tahmini

Bodo Glimt son 3 maçından galibiyet çıkartamadı ve bu onların hiç beklemediği sonuçlardı. Gol atabildiklerinde savunmayı tutamıyorlar atamadıklarında da stres oldukları çok ortada. Haugesund bu baskıyı kurabilecek bir takım değil ve diğer maçlarda çok daha fazla bu baskı onları etkilemişti. Bu maçta Bodo galip gelerek kötü gidişatı durduracaktır.

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