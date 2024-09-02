Günün En Çok Oynanan Maçları (2 Eylül 2024)

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Eibar - Levante: Maç Sonucu 1

Misli’de “Şampiyon Oran’’ bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” ile “Canlı İzle” seçeneği bulunan günün öne çıkan maçlarından Eibar - Levante mücadelesinde ev sahibi galibiyeti, en çok oynanan tercihlerden biri oldu.

Misli Yazarı Halil Demirkan’ın Tercihi: İlk Yarı 0.5 Üst

Eibar, ilk hafta mücadelesinde ligin yeni ekiplerinden olan Castellon'u bu sahada tek golle geçmeyi başarmıştı. Geçtiğimiz hafta da Racing Santander deplasmanında 2 farklı öne geçen Eibar, son dakikalarda kalesinde gördüğü üst üste gollerle mücadeleden eşitlikle ayrılmıştı. Eibar'da geçtiğimiz sezonun en golcü ismi olan Bautista, bu sezona da formda girdi. Ligdeki 2 haftada 1 gol 1 asist katkısı veren Bautista, bu mücadelede de takımı adına öne çıkan isim. Levante ise sezona teknik direktör değişikliğiyle başladı. Göreve gelen Julian Calero ile ligdeki 2 haftada 4 puan topladı. Sezonu Gijon deplasmanında açan Levante, geçtiğimiz hafta da ligin iddialı ekiplerinden olan Cadiz'i konuk etmişti. Sezona zorlu bir fikstürle başlayan Levante, yine zorlu bir rakibe karşı mücadele verecek. Her iki ekip de ilk 2 haftalık süreçte skor üretme noktasında sorun yaşamadılar. Yine çekişmeli bir mücadele izleyeceğimizi düşünüyorum. Tercihim ilk yarıda skor göreceğimiz yönünde.

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Salford City - MK Dons: 2.5 Üst

Misli’de “Şampiyon Oran’’ bülteninde yer alan ve “Canlı İzle” seçeneği bulunan günün öne çıkan maçlarından Salford City - MK Dons mücadelesinde Misli üyelerinin en çok tercih ettiği seçenek 2.5 üst oldu.

Misli Yazarı Bora Ünal’ın Tercihi: 2.5 Üst

Lige kötü bir başlangıç yapan fakat son hafta Carlisle karşısında aldığı 3-0’lık galibiyetle moral bulan MK Dons, 3 maçta 1 mağlubiyet, 2 beraberliği bulunan Salford City’e konuk oluyor. Son karşılaşmada hücumda güzel sinyaller veren MK Dons, toparlanmış gibi duruyor. Salford City ise evinde artık kazanmanın peşinde. Bu nedenle iki takımın da gol veya goller bulmaması için hiçbir neden yok. Tahminim 2.5 üst.

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Amed Sportif - Kocaelispor: Maç Sonucu 2

Misli’de “Şampiyon Oran’’ bülteninde yer alan günün öne çıkan maçlarından Amed Sportif - Kocaelispor mücadelesinde deplasman galibiyeti, en çok oynanan tercihlerden biri oldu

Misli Yazarı Safa Can Konuksever’in Tercihi: Ev Sahibi 1.5 Alt

Amed büyük hedeflerle lige çıktı ancak Ersun Yanal yönetiminde 3 maçta henüz gol atamadı. Kocaeli ise 3'te 3 yaptı, iyi başladı. Ev sahibinin 1'den fazla gol atmasını zor görüyorum. Maçla ilgili diğer tercihim de 2.5 alt.

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