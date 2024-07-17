Günün En Çok Oynanan Maçları (17 Temmuz 2024)

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Struga Trim – SK Slovan Bratislava 2.5 Gol Üstü

İddaa programı Şampiyon Oran bülteninde günün en çok tercih edilen maçı Struga Trim – SK Slovan Bratislava karşılaşmasına bahis oynayan Misli üyelerinin %39’ü gol barajının aşılacağı görüşünde.

Misli Yorumcusu Halil Demirkan’ın Tahmini

Bratislava, eşleşmenin ilk maçında rakibini 4-2 mağlup ederek avantajı kapmıştı. Kuzey Makedonya temsilcisi Struga, ilk maçta dirençli bir performans sergileyerek rakibini zorlamıştı. Bu maçta da Bratislava karşısında kolay teslim olmayacaklardır. Struga'da ilk maçta 2 gol atarak takımı adına iyi bir performans sergileyen Ibraimi, bu maçta da öne çıkan isim olacaktır. Kazanmak zorunda olan Struga'nın, ofansif bir oyun ile sahada olacağını düşünüyorum. Rakibine oranla daha fazla avrupa tecrübesine sahip olan Bratislava da bu açıklardan yararlanmanın hedefinde olacaktır. Ekiplerin yine gollü bir mücadele izleyeceğini düşünüyorum. Tercihim 2.5 gol üstü.

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FC Differdange 03 – Klaksvik Maç Sonucu 1

Şampiyonlar Ligi Elemeleri programındaki Şampiyon Oranlı maçlardan bir diğeri FC Differdange 03 – Klaksvik mücadelesine bahis oynayan Misli üyelerinin %18’i ev sahibi ekibin galibiyetini tercih ediyor.

Misli Yorumcusu Halil İbrahim Ağış’ın Tahmini

İlk karşılaşmada konuk olduğu rakibi karşısında pozisyonlara girmesine rağmen maçı 2-0 kaybeden Differdange tur şansını devam ettiriyor. Özellikle iç sahada etkili bir performans ortaya koyan Lüksemburg ekibi iç sahada taraftarlarının gücünü arkasına alarak hızlı başlayacak. Klaksvik ise erken başlayan liginin vermiş olduğu avantajı iyi kullandı. Savunmada basit hatalar yapmasına rağmen mücadeleyi kazanmasını bildi. Bu rövanş maçında tur şansını koruyabilmeleri adına Faroe Adaları ekibinin önde başlamasını bekliyorum. Ofansif gücü yüksek futbol ortaya koyacak olan iki ekip ileri uçta karşılıklı goller bulacaktır.

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