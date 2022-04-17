Günün En Çok Oynanan Maçları (17 Nisan 2022)

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Giresunspor-Beşiktaş: Maç Sonucu 2

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Giresunspor-Beşiktaş mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %47’si karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Cengiz İzmitli’nin Tercihi

Valerien Ismael'den önceki son maçlarda Beşiktaş'ın kolay gol yiyen bir görüntüsü vardı. İşi galibiyet noktasına getirmekte de zorlanıyorlardı. Ismael ile Trabzon deplasmanından 1-1'le dönüldükten sonra iç sahada görkemli bir Alanyaspor galibiyeti izledik. Gol yine yendi ama hücumda daha üretken bir Beşiktaş vardı... Giresunspor da aslında son haftalarda karakter olarak Beşiktaş ile benzer maçlar çıkardı. Yeni Malatyaspor'u yenip onları alt lige yolcu ettiler, kendileri için henüz kümede kalma hedefi matematiksel olarak sağlanmadı ancak oynadıkları futbol keyif veriyor. İç sahada son 5 maçları "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti... Bu maçın hikayesinde de goller yazıyor, "karşılıklı gol" ideal kuponlarda mutlaka yer bulmalı.

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Kasımpaşa-Adana Demirspor: 2.5 Üst

İddaa programının Türkiye Süper Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Kasımpaşa-Adana Demirspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %25’i karşılaşmanın 2.5 üst olacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Son haftaların en dikkat çeken ekibi olan Kasımpaşa, Adana Demirspor’u ağırlayacak. 4 maçlık galibiyet serisi sonrasında Kasımpaşa geçtiğimiz hafta Karagümrük’e 3-2 kaybetti. Açık konuşmak gerekirse 3 sonuca da açık ve favorinin olmadığı bir 90 dakika… Ligde oynadığı son 8 maçın 7’si karşılıklı gollerle tamamlanan Kasımpaşa’nın bu istatistiği devam eder diyorum. Gollü ve keyifli bir 90 dakika bekliyorum. Karşılıklı goller izleriz.

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Sevilla-Real Madrid: Maç Sonucu 2

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Sevilla-Real Madrid mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %24’ü karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

La Liga’da haftanın maçı! Daha birkaç ay önce Real Madrid ile şampiyonluk yarışı içinde olan Sevilla, hedefe ulaşmak üzere olan rakibini konuk edecek. Real Madrid yarışta tam 12 puanlık bir avantaja sahip ve artık matematiksel olarak La Liga’da şampiyonluğunu ne zaman ilan edeceği merak ediliyor. Sevilla ilk 4 yarışı içinde. Onların bu maçta puan ya da puanlara daha fazla ihtiyaçları var. Yoksa şampiyonluk yarışı içinde oldukları sezonda finali kötü yaparlar ise ilk 4’ün dahi dışında kalma ihtimalleri var. Sevilla’nın bu maçı daha fazla isteyeceği görüşündeyim. Ancak rakip Real Madrid! Taraf bahsini riskli bulduğum 90 dakika önerim KG Var seçeneği olacak. Karşılıklı goller bekliyorum.

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