Günün En Çok Oynanan Maçları (17 Mayıs 2024)

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İstanbulspor – Sivasspor: Maç Sonucu 2

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan İstanbulspor – Sivasspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %63’ü karşılaşmada Sivasspor’un galip geleceğini düşünüyor.

Misli Yorumcusu Cengiz İzmitli’nin Tercihi: 2.5 Üst ve Karşılıklı Gol Var

Son 3 maçını gol atamadan kaybeden İstanbulspor, Süper Lig'den haftalar önce düşmüştü. Geçen hafta Trabzonspor'a 3-0 yenildikleri maç sonrası TD Osman Zeki Korkmaz, "Artık skor üretmek istiyoruz..." demişti... Sivasspor ise Galatasaray'dan sonra Başakşehir'e de mağlup oldu ve beşincilik ihtimali tamamen ortadan kalktı... İstanbulspor'da Mehmet Yeşil şüpheli, Eslem Öztürk bir süredir yok, Emir Kaan Gültekin geçen hafta oynamadı... Sivasspor'da Hakan Arslan sakat; Achilleas Poungouras (sarı kart) ve İbrahim Akdağ (kırmızı kart) cezalı... İstanbulspor'un rahatlığına ve skor üretme isteğine Sivasspor da ayak uyduracaktır. Karşılıklı gollü, keyifli bir maç izleriz.

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Antalyaspor – Adana Demirspor: Maç Sonucu 1

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Antalyaspor – Adana Demirspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %37’si karşılaşmada Antalyaspor’un galip geleceğini düşünüyor.

Misli Yorumcusu Cengiz İzmitli’nin Tercihi: Penaltı Olur Mu? Evet

Antalyaspor son 3 maçını kaybetti, hepsinde karşılıklı gol izletti, 3 maçın tamamında kırmızı kart gördüler. Sander van de Streek ve Erdoğan Yeşilyurt cezalı. Bünyamin Balcı sakat, Kasımpaşa maçında sakatlanıp oyundan çıkan Ömer Toprak belirsiz... Adana Demirspor ise alt taraftaki karışıklıktan faydalandı, arada İstanbulspor'u yendi ve geçen hafta Gaziantep FK'ya 6-1 kaybetmiş olsa da ligde kalmayı başardı. Semih Güler, Emre Akbaba, Yusuf sarı sakat. Mario Balotelli (kırmızı kart) ve Yusuf Erdoğan (sarı kart) cezalı... Tahmini zor maç. Bir anda ilk yarıdan karşılıklı goller de görebiliriz, saç-baş yoldurup 0-0 da bitirebilirler... Turgut Doman'a gidelim. Antalyaspor'un Sivasspor, Adana Demirspor'un da Konyaspor maçlarında penaltı çalan Turgut Doman'a.

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Fiorentina – Napoli: Maç Sonucu 1

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet & Canlı İzle” seçenekleri bulunan Fiorentina – Napoli mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %15’i karşılaşmada Fiorentina’nın galip geleceğini düşünüyor.

Misli Yorumcusu Ozan Gür’ün Tercihi: Karşılıklı Gol Var

Fiorentina, Napoli karşısında Monza maçında aldığı 2-1’lik galibiyetin üzerine koymaya çalışacak. Fiorentina, Konferans Ligi sırlamasındaki yerini garantilemek istiyor ve Napoli’nin iki puan önünde olduklarını düşünürsek, ev sahibi bu karşılaşmadan bir puanla mutlu olacaktır. Hücum oyuncusu Riccardo Sottil ev sahibi takımın tek eksiği olacak. Napoli, geçtiğimiz hafta Bologna’ya karşı aldıkları 2-0’lık mağlubiyette etkili olamadı. Her halükarda, Napoli’nin Fiorentina’ya karşı hücum odaklı bir yaklaşım benimsemesi sürpriz olmayacak. Konuk ekipte orta saha oyuncusu Piotr Zielinski, Osimhen ve Mario Rui gibi önemli isimler sakat. Taraf bahsinde Fiorentina, bir adım önde olsa da Napoli’nin skor etkinliğini kurmasını bekliyorum. Gole dönük bahisleri değerli buluyorum ve öncelikli tercihim karşılıklı gol var bahsi olacak.

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