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Günün En Çok Oynanan Maçları (17 Kasım)

#Misli.Com#İddaa#Popüler Maçlar
Günün En Çok Oynanan Maçları (17 Kasım)

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Türkiye Süper Ligi ve daha birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli.com’da yaşayabilirsiniz. Süper Oranlar artık Misli.com’da!

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Bursaspor – Gran Canaria: Maç Sonucu 2

İddaa programının Eurocup bülteninde günün öne çıkan maçı Bursaspor – Gran Canaria mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %6’sı karşılaşmada konuk ekibin maçı kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Evren İçener’in Tercihi

İki takım da son dönemde iyi basketbol oynuyor... Gran Canaria 4 maçta 3 galiibyet elde etti, grubun lideri konumunda... Bursaspor da iyi durumda. İç sahada daha etkililer. EuroCup'ta iç sahada 2 maçı da Üst bitti... Son dönem deplasmanlarda Real Madrid, Valencia gibi güçlü takımları deviren Gran Canaria favori gösteriliyor ancak Bursaspor da son dönem formuyla bu maça iddialı geliyor. Bursaspor'un evinde etkili oynamasını ve skorer oyununu yansıtmasını bekliyorum. Bahis önerim Bursaspor Takım 75.5 Üst.

Günün En Çok Oynanan Maçları (17 Kasım)

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Zenit – Alba Berlin : Maç Sonucu 1

İddaa programının Euroleague bülteninde günün öne çıkan maçı Zenit – Alba Berlin mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %17’si karşılaşmada Zenit’in kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Gökhan German’ın Tercihi

Zenit, Euroleague'de 3 maçtır kazanıyor. Çok formdalar. Alba Berlin de sakatlar düzeldikten sonra daha iyi oynamaya başladı. Ama kadro yapısı itibari ile bu ligi için zayıf kalıyorlar. Zenit evinde farklı kazanır. 5.5 handikabı geçerler. Tercihim 1.

Günün En Çok Oynanan Maçları (17 Kasım)

Anadolu Efes - Olympiakos: Maç Sonucu 1

İddaa programının Euroleague bülteninde günün öne çıkan maçı Anadolu Efes - Olympiakos mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %30’u karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Evren İçener’in Tercihi

Sezona kötü başlayan Anadolu Efes'in play-off hedefinde maç kazanma alışkanlğını sürdürmesi gerekiyor. Micic, EuroLeague raporunda şüpheli görünüyor ancak Anadolu Efes kulübünden bir bilgilendirme yok, ben oynamasını bekliyorum... Rakip Olympiakos 4.sırada bulunuyor, iç sahada etkililer ancak deplasmanlarda 3'de 0 çektiler. Deplasmanlarda 3 maçı da Üst bitti. Jean-Charles (5.8 sayı ort) oynamayacak. Yeni transfeleri uzun forvet Quincy Acy forma giyebilecek...İki takım arasındaki rekabette son 5 maçta Efes galip ve 5'inde de handikaplı bahis Efes lehine sonuçlandı... Anadolu Efes kazanır. Anadolu Efes Takım Üst bahsi de tercih edilebilir.

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