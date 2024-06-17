Günün En Çok Oynanan Maçları (17 Haziran 2024)

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Belçika – Slovakya: Maç Sonucu 1

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Belçika – Slovakya mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %41’i karşılaşmada Belçika’nın galip geleceğini düşünüyor.

Misli Yorumcusu Mesut Aydın Kale’nin Tercihi: Maç Sonucu 1 ve 2.5 Üst

Grup F'yi yenilgisiz lider bitiren Belçika, turnuvanın favorileri arasında. Elemeleri ve grup aşamalarını iyi geçen Belçika bu kez sonunu getirebilecek mi göreceğiz. De Bruyne, Doku, Openda ve Lukaku gibi hücumda etkili isimlerle skor üretmekte zorlanmayacaktır. Konuk takım Slovakya, Portekiz'in hemen ardından 2. bitirerek direkt EURO 2024'e geldi. Son hazırlık maçları San Marino, Galler'le oynadı ve rahat galibiyet aldı. Turnuvada şimdiye kadar favori olarak ismi geçenler etkili oyunlarıyla kazandı. Belçika'da bu durumdan geriye kalmayacaktır. İlk maçta iddiasını göstermek için, gollü bir skorla kazanmasını bekliyorum.

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Avusturya – Fransa: Maç Sonucu 2

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Avusturya – Fransa mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %46’sı karşılaşmada Fransa’nın galip geleceğini düşünüyor.

Misli Yorumcusu Yusuf Kenan Çalık’ın Tercihi: Karşılıklı Gol Var

Avusturya eleme grubunda sadece tek yenilgi aldı ve grubunu ikinci sırada tamamladı. Hazırlık maçlarında da gayet iyi performans gösterdiler ve çok formda geliyorlar. Fransa'da hazırlık kampının başında Mbappe ve Rabiot'un sakatlık sorunları vardı. İkisinin de ilk 11'de olması bekleniyor. İki takımın da gol bulmasını bekliyorum.

Romanya – Ukrayna: Maç Sonucu 2

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Romanya – Ukrayna mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %19’u karşılaşmada Ukrayna’nın galip geleceğini düşünüyor.

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Misli Yorumcusu Halil Demirkan’ın Tercihi: Oyuncu kaleyi bulan şut çeker: Artem Dovbyk

Romanya, Avrupa Şampiyonası öncesinde oynadığı 2 hazırlık maçından da golsüz eşitliklerle ayrılmıştı. Eleme grubundan da namağlup lider olarak çıkmayı başaran Romanya, grup aşamasında savunma olarak iyi bir performans sergilemişti. Ukrayna ise önemli yıldızlara sahip olan bir ekip. Hücum hattı olarak turnuvanın dikkat çeken ekipleri arasında yer alıyorlar. Mudryk, Yarmolenko, Tsygankov ve bu sezon La Liga'da gol kralı olan Dovbyk gibi önemli hücum oyuncularına sahip bir ekip. Son hazırlık mücadelesinde Moldova'yı farklı geçerek turnuvaya moralli gelen Ukrayna'nın, hücumdaki etkinliği Romanya karşısında da devam ettirmesini bekliyorum. Gol bahsi olarak İY 0,5 gol üstü seçeneği değerlendirilebilir. Alternatif olarak da kadrolar belli olduktan sonra Artem Dovbyk'in "kaleyi bulan şut çeker" bahsi değerlendirilebilir.

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